Çetin'den sanata destek - Son Dakika
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Çetin'den sanata destek

6 saat önce

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirterek, ilçenin Adana'da kültür sanat etkinliklerinin merkezi haline geldiğini söyledi.

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Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye olarak her zaman sanatın ve sanatçının yanında olduklarını belirterek, ilçenin Adana'da kültür sanat etkinliklerinin merkezi haline geldiğini söyledi.


Didem Bekiroğlu Bale Akademisi'ni ziyaret eden Başkan Soner Çetin, akademinin sahibi Didem Bekiroğlu ile görüştü, küçük balerinlerle sohbet ederek, başarılar diledi. Çocuklara baleyi bırakmamalarını öneren Başkan Soner Çetin, sınıfları ziyaret ederek bir süre dersleri izledi.


Yaptıkları etkinlik ve çalışmalarla Çukurova'yı Adana'da kültür ve sanatın merkezi haline getirdiklerini ifade eden Başkan Çetin, "Kültür ve sanat temalı parklarımızla, kültür ve sanat etkinlikleriyle Çukurova'yı bu alanda önemli bir yere taşıdığımızı düşünüyorum. Örneğin Bülent Ecevit Kültür ve Sanat Parkı bu anlamda önemli bir boşluğu doldurdu. Aynı park içine açtığımız müzik ve resim atölyesinde sanatçılarımız çalışmalarını yürütüyor, park içerisinde müzisyenler etkinlikler gerçekleştiriyor. Bunun yanında belediye olarak Orhan Kemal Edebiyat Festivali, Uluslararası Karikatür Festivali, Yılmaz Güney'i anma etkinlikleri gibi etkinler yapıyor ve hemşehrilerimizi kültür ve sanatla buluşturuyoruz" dedi.


Başkan Soner Çetin, belediyenin yaptığı çalışmalar yanında özel kurumların verdiği eğitimlerin de büyük önem taşıdığını kaydetti. Çetin, "Burada çocuklarımız ve genç kızlarımız bale eğitimi alıyor. Sanatın olduğu yerde şiddet olmaz. Çünkü sanat hem fiziksel hem de ruhsal olarak kişinin sağlıklı olmasını sağlar. Başarılı çalışmalarından dolayı Didem Bekiroğlu'na teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:12 Kaynak: İHA
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