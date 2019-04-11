Son Dakika Haberleri: Çevik Sesler Korosundan Çanakkale İçin Anlamlı Klip

Çevik Sesler Korosundan Çanakkale İçin Anlamlı Klip

1 saat önce

Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Çevik Sesler Korosu" tarafından, tüm gelirleri şehit ailelerine bağışlanmak üzere albüm hazırlandı.

Çevik Sesler Korosundan Çanakkale İçin Anlamlı Klip, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının 174. Kuruluş Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, "Çevik Sesler Korosu" tarafından, tüm gelirleri şehit ailelerine bağışlanmak üzere albüm hazırlandı. Albüm için çekilen klipte Çanakkale Türküsü Kürtçe, Lazca, Boşnakça ve Arapça seslendirildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl döneminde polis memurlarından anlamlı bir albüm geldi. İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memurları, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümüne özel olarak "Bu Toprağın Sesi - Çevik Sesler" adında bir albüm hazırladı. Albümün tüm gelirlerinin şehit polis ailelerine bağışlanacağı bildirildi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın öncülüğünde hayata geçirilen projenin sanat yönetmenliğini ünlü sanatçı Yavuz Bingöl üstlendi.

İstanbul Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin hep bir ağızdan seslendirdiği Çanakkale Türküsü'nün video klibi, Çanakkale Şehitliği'nde çekildi. Klipte Çanakkale Türküsü Kürtçe, Lazca, Boşnakça ve Arapça seslendirildi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:01 Kaynak: İHA
Güncel
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