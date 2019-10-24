"Ceviz Ağacı", Antalya Film Festivali'nde seyirciyle buluşacak

Senaristliğini ve yönetmenliğini Faysal Soysal'ın üstlendiği, İran ve Türkiye ortak yapımı "Ceviz Ağacı" adlı film, ilk kez 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Daha önce birçok festivalden ödül alan "Üç Yol" filminin aynı zamanda yönetmen koltuğuna oturan Soysal, beş yıldır üzerinde çalıştığı "Ceviz Ağacı"nın çekimlerini, Türk sinemasının cesur yönetmenlerinden biri olarak gösterilen Ömer Kavur'a selam niyetiyle "Akrebin Yolculuğu" filminin geçtiği Göynük'te gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT Ortak Yapım desteği alan filmin başrollerinde Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip ve Mert Yavuzcan'ın rol alıyor.

Sanat yönetmenliğini Natali Yeres ve Nezihe Ateş'in üstlendiği filmin ses tasarımını Mohsen Roshan, kurgusunu Mostafa Khergehpoosh ve renk tasarımını Hootan Haghshenas yaptı.

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" bölümünde yer alan filmin galası, 27 Ekim'de festival kapsamında Antalya Kültür Merkezi'nin Aspendos salonunda gerçekleştircek.

Balkon Film'in yapımcılığında gerçekleşen dram türündeki filmin konusu ise özetle şöyle:

"Hayati, yazma yeteneği körelirken evliliği de çökmekte olan bir yazardır. Babasının evinde, bahçedeki kurumuş ceviz ağacını canlandırmayı takıntı haline getirmiştir. Babasının ölümü ve geçmişini kurcaladıkça yalnızlığı daha da derinleşir. Eşinin bir ilişkisi olduğunu öğrenmesiyle yıkılsa da zayıf kişiliğinden dolayı kendinden beklenen şiddetli tepkiyi bile vermekten acizdir. Hayatı gittikçe cehennem azabına dönüyorken yakın arkadaşının nişanlısıyla tanışır. Zamanında aşık olup da açılamadığı arkadaşına çok benzeyen bu kadınla karşılaşmak yazmak konusunda Hayati'yi diriltir. Tam o sırada, ceviz ağacı da tomurcuklanmaya başlar. İçindeki umudun canlandığı bugünlerde annesinin ölümü, hemen ardından da eşinin sevgilisiyle kaçışı son damla olur. Evinde çıkan yangından sonra, Hayati şehri terk eder. Birkaç gün sonra, yanmış bir kadın cesedi bulan polis, Hayati'yi cinayetle suçlar ve gözaltına alır. Hayati masum olmasına rağmen, suçlamaları kabul edecektir."

Festivalin "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması" bölümünde ayrıca yönetmenliğini ve üstlendiği Ümit Ünal'ın üstlendiği "Aşk, Büyü vs.", Leyla Yılmaz'ın ikinci filmi "Bilmemek", Orçun Behram'ın ilk uzun metrajlı filmi "Bina", Ali Özel'in yazıp, yönettiği "Bozkır", ilk filmi "Küf" ile 69. Venedik Film Festivali'nden ödülle dönen Ali Aydın'ın yeni filmi "Kronoloji", "Babamın Kanatları" filmiyle beğeni kazanan Kıvanç Sezer'in yeni filmi "Küçük Şeyler", dünya prömiyerini Varşova Film Festivali'nde yapan ve "Ekümenik Jüri En İyi Film Ödülü"ne layık görülen "Omar ve Biz", Özkan Yılmaz'ın "Soluk" ve Onur Ünlü'nün "Topal Şükran'ın Maceraları" adlı filmi, Zeki Demirkubuz başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek.