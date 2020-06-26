Ceviz üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor - Son Dakika

Ceviz üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor

Ceviz üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor.

Ceviz üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor

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KIRŞEHİR - Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor.

Kaman ilçesinde coğrafi işareti alınan cevizde, bu yıl rekoltenin bin 800 ton civarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaman ilçe Tarım ve Orman Müdürü Behsat Bulanık yaptığı açıklamada, coğrafi işaret belgesi alınan Kaman cevizin de üretimin yıldan yıla arttığını söyledi.

Coğrafi işaretin Kaman cevizine büyük katkı sağladığını vurgulayan Bulanık, "Kalitesi ile marka haline gelen Kaman cevizi bu yıl iyi bir sezon geçirdi. İlk bahar geçişlerinde ceviz ağaçları büyük zarar görmedi"dedi.

Cevizin yetişme dönemi içerisinde uygun yağış aldığını belirten Bulanık, açıklamasında; "Ceviz yetişme döneminde uygun yağışlar düştü. İlçe genelinde ceviz verimi yüksek oranda bir önceki yıla göre ceviz rekoltesinde yüzde 20-30 oranında artış bekliyoruz. Cevize rağbet ise çok yüksek. Üretici Kaman ilçesinde cevize karşı talebi de arttırıyor. Bazen toprak isteyen üreticiye yer temini yapamıyoruz. Kaman cevizi her geçen yıla oranla artış gösteriyor. Kuru ceviz üretimi bin 500 ton civarındaydı. bu yıl yüzde 20'lik artışla bin 800 tona ulaşacağını tahmin etmekteyiz" diye konuştu.

Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz hasatının Eylül ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

Kırşehir, Bulanık, Kaman, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 12:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Ceviz üreticisi bu yıl yüksek rekolte bekliyor - Son Dakika

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