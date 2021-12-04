Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açılış kurdelesini kesmesi
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un tesisi gezerek incelemede bulunması
Topu fotoğraf çekimi KONYA - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Konya Seydişehir Seydi Şifa Termal Tesisleri Açılış Töreni'nde konuştu. (4)
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Kurum: 'Hiçbir zaman polemiklerin içerisinde olmayacağız' - Son Dakika