Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması SAMSUN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Samsun'da açıklamada bulundu. (1)
Kaynak: AA
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Son Dakika › Güncel › Bakan Kurum: '(AK Parti) Geleceğimizi düşünerek çalıştık' - Son Dakika
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