Bakan Kurum: "(AK Parti) Geleceğimizi düşünerek çalıştık" - Son Dakika
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Bakan Kurum: "(AK Parti) Geleceğimizi düşünerek çalıştık"

30.09.2022 12:28

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması SAMSUN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Samsun'da açıklamada bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması SAMSUN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Samsun'da açıklamada bulundu. (1)

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Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: '(AK Parti) Geleceğimizi düşünerek çalıştık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum: "(AK Parti) Geleceğimizi düşünerek çalıştık" - Son Dakika
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