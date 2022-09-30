Bakan Kurum: "(AK Parti) Geleceğimizi düşünerek çalıştık"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması SAMSUN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Samsun'da açıklamada bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un konuşması SAMSUN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları kapsamında Samsun'da açıklamada bulundu. (1)

Bakan Kurum: Sosyal konut projelerinin artmasıyla kira ve konut fiyatları düşüyor

Ali Mahir Başarır'dan Bakan Kurum'a: 'Kim Bu Parçaları Aldı? Kim Bu Arabaları Yok Etti? Çık ve Hesap Ver'

BAKAN KURUM: SOSYAL KONUT PROJESİNDE KARIŞIKLIK OLMADIĞINI 5 MİLYON BAŞVURUDAN ANLIYORUZ