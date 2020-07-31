Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'da incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Şehirlerimizi engelsiz hale getirmek için çalışmalarımızı belediyelerimizle yürütüyoruz. 10 milyon engelli vatandaşımıza daha iyi şartlar sunmak adına şehirlerimizi engelsiz hale getiriyoruz." dedi.

Bakan Kurum, çeşitli programlar için geldiği memleketi Konya'da, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Badem'i makamında ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kurum ve beraberindekiler, daha sonra ilçede yapımı devam eden çalışmaları inceledi.

Daha sonra Akşehir ilçesine geçen Bakan Kurum, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı makamında ziyaret etti.

İlçe merkezinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kurum, vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurum, sağlıklaştırması yapılan Tabakhamam Sokak'taki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bayram namazının ardından Konya'da ziyaretlerde bulunduğunu dile getiren Kurum, "Tüm milletimizin, vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum." dedi.

Kurum, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unun engelli olduğunu hatırlatarak, "Şehirlerimizi engelsiz hale getirmek için çalışmalarımızı belediyelerimizle yürütüyoruz. 10 milyon engelli vatandaşımıza daha iyi şartlar sunmak adına şehirlerimizi engelsiz hale getiriyoruz." diye konuştu.

İlçelerde de kentsel dönüşüm projeleri yürüttüklerini anlatan Kurum, Kadınhanı'nda da hayvan satış yeri, millet bahçesi, kilit taş üretim tesisi çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

"Ecdadımızın bize bıraktığı emanetlere sahip çıkacak anlayışla bir proje yürütüyoruz"

Bakan Kurum, Akşehir'de 2 bin tescilli eser bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın, atalarımızın bize bıraktığı emanetlere sahip çıkacak anlayışla bir proje yürütüyoruz. Bu proje çerçevesinde şehirde bir meydan projesi oluşturdu başkanımız. Bunu bitirdiler, altında bir otopark ve üstünde de şehir meydanı oluşacak şekliyle. Bu meydandan da yine ecdadın tarif ettiği şehircilik anlayışıyla işte Ayasofya Camii'nin fethi sürecinde Fatih Sultan Mehmet Han, talimat veriyor ve hemen Ayasofya Camii'nin etrafındaki o metruk yapıların kaldırılması talimatıyla camimiz, o tarihi eserimiz, Ayasofya Camimiz meydanla bütünleşecek bir anlayışla yeniden projelendiriliyor, güçlendiriliyor.

Burada da (Akşehir'de) ecdadın bize tarif ettiği şekilde şehir meydanından arastalara, hanlara hamamlara çıkan sokaklarımızı bu tarihi yapıları restorasyonunu, tadilatlarını yapmak ve aslına döndürecek şekilde çalışmalarımızı Akşehir Belediyemiz, Büyükşehir Belediyemiz, Valiliğimiz ve Bakanlığımızın destekleriyle yapmaya gayret gösteriyoruz."

Bakan Kurum, 2023'te Nasreddin Hoca'nın evi ve tarihi yapıların ihya edilmiş olacağını vurguladı.

Akşehir'de içme ve atık su ile ilgili çalışmaların da devam ettiğini dile getiren Kurum, yatırımların sürdüğünü söyledi.

Bakan Kurum'a ziyaretlerinde, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ve bazı partililer de eşlik etti.