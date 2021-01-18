Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Kaş Belediyesine hibe araç - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Kaş Belediyesine hibe araç

18.01.2021 12:15
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Kaş Belediyesine hibe araç, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kaş Belediyesine bir çöp toplama kamyonu hibe edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kaş Belediyesine bir çöp toplama kamyonu hibe edildi.

Hibe edilen 24 metreküp kapasiteli çöp toplama kamyonuyla Kaş Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki araç sayısı 16'ya yükseldi.

Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş yaptığı açıklamada, Kaş'ın 54 mahallesi ve yüzölçümü ile Antalya'nın üçüncü büyük ilçelerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Özellikle yaz döneminde çöp sevkiyatı ve toplanması için ihtiyacımız olan araçlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız her zaman yardımcı oluyor, buradaki çalışmalarımızı kolaylaştırıyor. 2019 ve 2020 yılında Belediyemize birer çöp kamyonu hibe edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, milletvekillerimize ve İl Başkanımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaş Belediyesi, Mutlu Ulutaş, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Kaş Belediyesine hibe araç - Son Dakika


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