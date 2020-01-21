Çevre WEF'in en önemli başlığı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çevre WEF'in en önemli başlığı oldu - Son Dakika

Çevre WEF'in en önemli başlığı oldu

6 saat önce

50. Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları, İsviçre'nin Davos kasabasında başladı.

Çevre WEF'in en önemli başlığı oldu, System.String[]

50. Dünya Ekonomik Forum (WEF) toplantıları, İsviçre'nin Davos kasabasında başladı. Açılış konuşmasını yapan İsviçre Cumhurbaşkanı Simonetta Sommaruga, "Böcekler ölürse hepimiz acı çekeriz" dedi.


Bu yıl 59'uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunun açılış konuşmasını yapan ev sahibi İsviçre Cumhurbaşkanı Simonetta Sommaruga, Dünya Ekonomik Formunun açılış konuşmasının tamamını çevrenin korunmasına ayırdı. Simonetta Amazon ormanları veya Avustralya yangınlarına değinerek böceklerin ölmesiyle herkesin acı çekeceğini söyledi. Sommaruga, Latin Amerika'daki yangının kirlenen okyanusların bedeli olduğunu ve etkisinin İsviçre Alpleri'nde görüldüğünü belirtti. Sommaruga, Konuşmasında tarımda kullanılan zehirli ilaçların ve sanayi atıklarının etkisiyle ölen arıların kısa bir belgeselini göstererek dünyanın dengesinin bozulması halinde yaşanılacaklara dikkat çekti.


Sommaruga, "Arıların verdiği mesaj doğru algılanmazsa dünyanın geleceğini kendi elimizle yok etmeyelim. Dünya dengesinin bozulması halinde herkes zarar görecek. Doğanın dengesinin bozulmasının bedelini herkes sağlığıyla ödeyecek. Çevre için küresel ortak bir çalışma yapmalıyız" şeklinde konuştu. - DAVOS

Cumhurbaşkanı, İsviçre, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TOGG'dan yeni paylaşım: Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz
Davos'a giden Trump, kauçuk taban taktığı ayakkabıları ile dikkat çekti TEM Seyrantepe'de 6 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı Kırıkkale'de alternatif ilaç kör etti iddiasında hasta sayısı 36'ya yükseldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 20:29:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Çevre WEF'in en önemli başlığı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]