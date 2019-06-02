Son Dakika Haberleri: Çevreci Acer, 2018'de karbon salımını yaklaşık 20 ton azalttı
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Çevreci Acer, 2018'de karbon salımını yaklaşık 20 ton azalttı

47 dakika önce

Acer, 2018'de karbon salımını yaklaşık 20 ton azalttı Çevreci Acer yaklaşımı hangi programlardan oluşuyor?

Çevreci Acer, 2018'de karbon salımını yaklaşık 20 ton azalttı, System.String[]
Acer, 2018'de karbon salımını yaklaşık 20 ton azalttı


Çevreci Acer yaklaşımı hangi programlardan oluşuyor? Karbon salımını nasıl azalttı?

Osaka'da BM Çevre Programı Uluslararası Çevre Teknolojileri Merkezi tarafından düzenlenen Bütünsel Atık Yönetimi konulu Küresel Diyalog etkinliğine gözlemci olarak katılan Acer;  "Acer Earth Geri Dönüşüm Programı" ile 2018'de karbon salımını yaklaşık 20 ton azalttığını aktardı. Ayrıca "Product Humanity" adlı yeni girişimi hakkında da bilgi veren Acer, dünyayı daha iyi bir yer haline getirme amacı taşıyan bu girişim tek kullanımlık plastikleri azaltmaya odaklanıyor.

Acer, Osaka'da BM Çevre Programı Uluslararası Çevre Teknolojileri Merkezi tarafından düzenlenen Bütünsel Atık Yönetimi konulu Küresel Diyalog etkinliğine gözlemci olarak davet edildi. Etkinlikte, Haziran ayında düzenlenecek G20 Bakanlar Toplantısı ve Zirvesi için veriler sunuldu.

İki günlük konferansa özel sektörden CEO'lar ve temsilciler, politika belirleyici devlet yetkilileri, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve Avrupa Komisyonu; Basel Konvansiyonu Sekreterliği ve ISWA (Uluslararası Katı Atık Kurumu) gibi uluslararası ajanslardan ortaklar katıldı. Birleşmiş Milletler'in 2030 Gündemine ve 17 Sürdürülebilir Gelişim Hedefine yönelik çalışan katılımcılar; tüm dünya için daha iyi ve daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefliyor.

Etkinliğin bir bölümünde Çevreci Acer; lityum piller, eski akıllı telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlar için uyguladığı Acer Earth Geri Dönüşüm Programı ile elde ettiği tecrübeyi ve başarıları paylaştı. Bu program ile Acer, 2018'de karbon salımını yaklaşık 20 ton azalttı. Acer ayrıca "Product Humanity" adlı yeni girişimi hakkında da bilgi verdi. Dünyayı daha iyi bir yer haline getirme amacı taşıyan bu girişim tek kullanımlık plastikleri azaltmaya odaklanıyor. Çevreci Acer, ortak fayda ve sürdürülebilir bir çevre için zararlı etkileri azaltmak ve malzemeleri yeniden kullanmak amacıyla; paydaşları ve ortaklarıyla birlikte çalışmayı sürdürecek.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 03:27 Kaynak: Teknotalk.com
Birleşmiş Milletler, Acer, Teknoloji
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