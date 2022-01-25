Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu - Son Dakika

İZMİR'in Çeşme ilçesi Altınkum Beşevler mevkisinde 'beach club' inşaatı nedeniyle asırlık ardıç ağaçlarının kesildiğini ileri süren çevreciler, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çeşme Belediyesi'nin açıklamasında, beach club inşa eden şirketin 3 yıllık kira sözleşmesindeki şartnamenin dışına çıkarak ağaç kesimi yaptığı ifade edildi, söz konusu beach club yetkilisi ise ağaç kesmediklerini savundu.

Kentin turistik ilçesi Çeşme'deki Altınkum Beşevler mevkisinde iddiaya göre, denize sıfır alanda beach club inşaatı sırasında asırlık ardıç ağaçları kesildi. Çeşme Çevre Platformu kurucularından Ahmet Güler, bugün bölgede inceleme yaptıktan sonra Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Deniz kıyısındaki endemik bitkilerin ve ağaçların kesilmesi nedeniyle çevrenin tahrip edildiğini söyleyen Ahmet Güler, "Bu işletmenin kira kontratında sadece 6 metrekarelik bir büfenin yapılmasına izin verilmiş. Bizim yaptığımız tespitte ise en azından 3-4 dönümlük deniz kıyısı bir alan iş makineleriyle tahrip edilmiş durumda. Çok büyük bir betonarme inşaatı yapmak için temeller kazılmış ve büyük miktarda inşaat demiri bölgeye getirilmiş. Bugün çevre gönüllüleri ve bölge sakinleri bir araya geldik. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek inşaat yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri ise bölgeye jandarma ekiplerinin yollandığını, eğer kanuna aykırı bir durum varsa bunun tespiti halinde konunun kamu davası olarak devam edeceğini söyledi" dedi.