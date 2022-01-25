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Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu - Son Dakika

Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu

25.01.2022 17:47
Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu

İZMİR'in Çeşme ilçesi Altınkum Beşevler mevkisinde 'beach club' inşaatı nedeniyle asırlık ardıç ağaçlarının kesildiğini ileri süren çevreciler, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İZMİR'in Çeşme ilçesi Altınkum Beşevler mevkisinde 'beach club' inşaatı nedeniyle asırlık ardıç ağaçlarının kesildiğini ileri süren çevreciler, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Çeşme Belediyesi'nin açıklamasında, beach club inşa eden şirketin 3 yıllık kira sözleşmesindeki şartnamenin dışına çıkarak ağaç kesimi yaptığı ifade edildi, söz konusu beach club yetkilisi ise ağaç kesmediklerini savundu.

Kentin turistik ilçesi Çeşme'deki Altınkum Beşevler mevkisinde iddiaya göre, denize sıfır alanda beach club inşaatı sırasında asırlık ardıç ağaçları kesildi. Çeşme Çevre Platformu kurucularından Ahmet Güler, bugün bölgede inceleme yaptıktan sonra Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Deniz kıyısındaki endemik bitkilerin ve ağaçların kesilmesi nedeniyle çevrenin tahrip edildiğini söyleyen Ahmet Güler, "Bu işletmenin kira kontratında sadece 6 metrekarelik bir büfenin yapılmasına izin verilmiş. Bizim yaptığımız tespitte ise en azından 3-4 dönümlük deniz kıyısı bir alan iş makineleriyle tahrip edilmiş durumda. Çok büyük bir betonarme inşaatı yapmak için temeller kazılmış ve büyük miktarda inşaat demiri bölgeye getirilmiş. Bugün çevre gönüllüleri ve bölge sakinleri bir araya geldik. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek inşaat yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri ise bölgeye jandarma ekiplerinin yollandığını, eğer kanuna aykırı bir durum varsa bunun tespiti halinde konunun kamu davası olarak devam edeceğini söyledi" dedi.

'15 AĞAÇ KESİLDİ'Çeşme Belediyesi'nden yapılan açıklamada yüzlerce ağacın kesildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı ve bölgede yaklaşık 15 ağacın kesildiği bildirildi. Öte yandan açıklamada, beach club işletmesinin özel bir şirket olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile 3 yıllık kira sözleşmesi imzaladığı ancak sözleşme şartnamesinin dışına çıkılarak ağaç kesimi yaptığı ifade edildi. Çeşme Belediyesi'nin konuya ilişkin tutanak tuttuğu vurgulanırken, durumun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirildiği ve gerekli çalışmaların yapıldığı belirtildi.'AĞAÇ KESİLMEDİ, ZATEN OTOPARKTI'İddialarla ilgili konuşan beach club yetkilisi ise ağaç kesmediklerini ifade ederek, "Bu bölgenin geçen yılki Google harita görüntülerinde ağaç olmadığı açıkça görülüyor. Burası zaten otoparktı. Herhangi bir ağacın kesilmesi söz konusu değil. Bugün Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan gelen yetkililer burada ağaç kesimi yapılmadığına karar verdi. Burası 4-5 yıl önce zaten plaj olarak kullanılıyormuş. Bölgede ağaç yok, ardıç otu var. Onlar da duruyor" dedi.

Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu
Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu
Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu
Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu
Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu
Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu
Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu
Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu
Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu
Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu
Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu
Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu
Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu
Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu
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Cumhuriyet Başsavcılığı, Çeşme Belediyesi, Ahmet Güler, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çevrecilerden 'beach club için ağaçlar kesildi' iddiasıyla suç duyurusu - Son Dakika
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