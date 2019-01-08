Son Dakika Haberleri: Çevreyolunda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

Çevreyolunda Zincirleme Kaza: 5 Yaralı

36 dakika önce

Çevreyolunda zincirleme kaza: 5 yaralıHATAY - Hatay'da 3 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı.

Çevreyolunda zincirleme kaza: 5 yaralı

HATAY - Hatay'da 3 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı.
Olay, Antakya Çevreyolu Kuzeytepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta ilerleyen 3 otomobil, yağan yağmurla birlikte takip mesafesini koruyamayarak birbirine girdi. 16 J 5100, 31 ASD 45 ve 31 GU 934 plakalı otomobillerin karıştığı kazada yaralanan Zekeriya Coşkun, Sıla Küçük, Ümit Sevda, Nurhan Doksöz ve Çilem Olgar çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Polis kaza yerinde güvenlik önlemi alarak yeni bir kazanın yaşanmamasının önüne geçti. Çevreyolunun şehir merkezi yönüne doğru sıkışan trafik, otomobillerin kaldırılmasıyla normale döndü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Kuzeytepe, Antakya, Hatay, 3. Sayfa
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