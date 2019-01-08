Çevreyolunda zincirleme kaza: 5 yaralı
HATAY - Hatay
'da 3 araç birbirine girdi, 5 kişi yaralandı.
Olay, Antakya
Çevreyolu Kuzeytepe
mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta ilerleyen 3 otomobil, yağan yağmurla birlikte takip mesafesini koruyamayarak birbirine girdi. 16 J 5100, 31 ASD 45 ve 31 GU 934 plakalı otomobillerin karıştığı kazada yaralanan Zekeriya Coşkun, Sıla
Küçük, Ümit Sevda, Nurhan Doksöz ve Çilem Olgar çevredeki çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis
kaza yerinde güvenlik önlemi alarak yeni bir kazanın yaşanmamasının önüne geçti. Çevreyolunun şehir merkezi yönüne doğru sıkışan trafik, otomobillerin kaldırılmasıyla normale döndü.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.