Son Dakika Haberleri: Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu tanıtıldı
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Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu tanıtıldı

1 saat önce

Mesleki eğitim ve öğretim kurumları arasında bir köprü kurmayı hedefleyen Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu (eVET) tanıtıldı.

Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu tanıtıldı, System.String[]
Mesleki eğitim ve öğretim kurumları arasında bir köprü kurmayı hedefleyen Çevrimiçi Mesleki Eğitim ve Öğretim Platformu (eVET) tanıtıldı.
İstanbul Valiliği koordinatörlüğünde, Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan toplantıda platformun amacı ve hedefleri katılımcılarla paylaşıldı.
Uluslararası bir katılıma sahip olan projenin ortakları arasında, Boğaziçi Üniversitesi, İtalya'dan Marconi Üniversitesi, Almanya'dan mesleki eğitim kurumu olan EBEV ve Ortaköy Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bulunuyor.
Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Kutlu Bayraktar, projenin testlerinin yapıldığını ve başarılı sonuçlar alındığını söyledi.
İstanbul Valiliği Proje Koordinatörü Murat Uğur ise mesleki eğitim kurumları başta olmak üzere birçok kuruluşun projeden faydalanabileceğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 01:02 Kaynak: AA
Boğazici Üniversitesi, Güncel
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