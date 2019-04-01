Son Dakika Haberleri: Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Oldu

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Oldu

1 saat önce

Adana'da resmi olmayan sonuçlara göre Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar oldu.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar Oldu, System.String[]
Adana'da resmi olmayan sonuçlara göre Ceyhan Belediye Başkanı CHP'li Kadir Aydar oldu.

Ceyhan'da, belediye başkanlığını resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Kadir Aydar kazandı. Aydar, sosyal medya hesabından "Allah'ına kurban Ceyhan. Ceyhanımıza, Ceyhan halkımıza teşekkür ediyorum" mesajı yayınladı.

Gece geç saatlere kadar partililerle birlikte Ceyhan Adliye'sinde bekleyen Aydar, resmi olmayan sonuçlara göre 45 bin 546 oy alırken, AK Parti Adayı Ali Alper Boydak 42 bin 54 oy ile ikinci sırada yer aldı. Aydar 3 bin 492 farkla Ceyhan Belediye Başkanı oldu.

Kadir Aydar kimdir?

Adana'da dünyaya gelen Kadir Aydar, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Ceyhan Belediye Başkan Adayı olmadan önce CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı görevi yapıyordu. 2007 yılında Piri Reis Üniversitesi'nden mezun olan Aydar, 2012 yılında da Çukurova Üniversitesi'ndeki eğitiminin tamamladı. Ceyhan Meslek Yüksek Okulu Konsey Başkanı olan Aydar, Ceyhan Ticaret Borsası meclis üyeliği, CEYGEM Yönetim Kurulu Üyeliği, Ceyhan Genç İş Adamları İkinci Başkanlığı yapıyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 12:15 Kaynak: İHA

Adana, Cumhuriyet Halk Partisi, Kadir Aydar, Ceyhan, Politika
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