Son Dakika Haberleri: Ceylanpınar'da Kan Bağışına Yoğun İlgi

Ceylanpınar'da Kan Bağışına Yoğun İlgi

1 saat önce

Ceylanpınar'da kan bağışına yoğun ilgiŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya duyarsız kalmayan vatandaşlar, bağış noktasına giderek kan verdi.

Ceylanpınar'da kan bağışına yoğun ilgi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, Kızılay tarafından başlatılan kampanyaya duyarsız kalmayan vatandaşlar, bağış noktasına giderek kan verdi.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışı noktasına giden vatandaşlar kan bağışında bulundu. Yaklaşık 5 gün sürecek olan kan bağış kampanyasına soğuk havaya rağmen ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. İlçe halkının daha ilk günden 150 ünite kan bağışladığını ifade eden Şanlıurfa Kan Bağışı Merkezi Doktorlarından Mehmet Halhallı, "Ceylanpınar ilçesinde 5 gün boyunca kan bağış kampanyası düzenleyeceğiz. Sınırın sıfır noktasında soğuklara aldırış etmeden ilçe halkı daha ilk günden kan bağışına yoğun ilgi gösterdi. Katılımlarından dolayı Ceylanpınar halkına Kızılay adına teşekkür ederiz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:04 Kaynak: İHA

Kızılay, Şanlıurfa, Ceylanpınar, Yerel
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