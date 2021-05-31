Üye Girişi
Ceza infaz kurumları için kitap seferberliği - Son Dakika

Ceza infaz kurumları için kitap seferberliği

31.05.2021 13:08
Ceza infaz kurumları için kitap seferberliği, System.String[]

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde "Bir kitap bir umut" sloganıyla kitap bağış kampanyası düzenledi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bünyesinde "Bir kitap bir umut" sloganıyla kitap bağış kampanyası düzenledi.

Kitap bağış kampanyası için MNG Alışveriş Merkezinde tören düzenlendi. Kurulan stantta törene katılan protokol üyeleri kitaplarını bağışladılar. Programa Denizli Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Murat Karabulut, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Baro Başkanı Av.Talat Göğebakan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Erzurum İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Gemalmaz katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı kitap bağış kampanyası ile ilgili yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığının Ceza İnfaz Kurumlarında kitap bağışı düzenlenmesi ve hükümlülerin kitap okuma alışkanlığını edinmesi, ayrıca sosyal hayatlarında daha başarılı olmaları açısından "Bir Kitap Bir Umut" kitap bağış kampanyası düzenleniyor. Organize edilen kitap bağış kampanyasında bizler tüm vatandaşlarımızın ceza infaz kurumlarında bulunan kütüphaneleri şenlendirmeleri, ceza evlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerimizin sosyal hayata uyum sağlamaları, kendilerini geliştirmeleri açısından kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmelerini istiyoruz. Bilindiği gibi Ceza İnfaz Kurumlarına giren hükümlü ve tutuklularımız suç işledikleri için kamu düzeninin sağlanması amacıyla cezai tedbirleri, hürriyetin kısıtlanması, ailenin uzaklaştırılmışa gibi tedbirler uygulanıyor. Ceza evlerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerimizin ıslahı bizler için çok önemlidir. Onların topluma kazandırılması, topluma daha yararlı birer birey olmaları açısından bizler ceza evlerinde hükümlülerimize çeşitli eğitim tedbirleri de uyguluyoruz. Sosyal danışmanlar aracılığı ile sosyal terapiler verdiriyoruz. Yine iş yurtları aracılığı ile çeşitli iş kollarında faaliyetler düzenliyoruz ki bundan sonra ki hayatlarında yeni bir iş edinmelerini sağlamak için faaliyetler düzenliyoruz. Bundan da gelirler elde ediliyor. Türkiye olarak kitap okuma alışkanlığımız biraz zayıf. Bizlerde bulunan hükümlülerimize kitap okuma, iş becerisinin sağlanması, sosyal etkinlikleri oluşturmalarını da sağlıyoruz. Bizler onların düşünmelerini istiyoruz ki, ben bu eylemi neden yaptım, neden şu an burada bulunuyorum düşünmelerini sağlıyoruz" dedi.

Başsavcı Bölükbaşı Erzurum'da bulunan küm kamu kurum ve vatandaşların kitap bağışına destek olmasını isteyerek, "Evlerinde okudukları kitapları veya satın aldıkları kitapları bizlere bağışlayabilirler. Ceza evlerinde ki kütüphanelerimiz şenlenecektir. Vatandaşları kitap bağışlamaya davet ediyoruz. Kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız internet sitesinden adres belirtiyoruz oradan başvuru yapabilirler. ya da kargo yoluyla da gönderebilirler, yine kampanya 16 Hazirana kadar sürecek, Erzurum'da MNG AVM de, Erzurum Adliyesinde ve Yakutiye Meydanında bulunan Lala Paşa cami civarında olmak üzere 4 stant oluşturduk. Yine internet sitesinde oluşturulan bir adresimiz mevcut, her ilde Adliyelerin belirlediği yerlerde stantlar kurulacak buralara da bağış yapabilirler" ifadelerini kullandı.

Programda İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kitap bağış kampanyasına bin kitap ile destek verdi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Şahin ise bin 500 kitap bağışında bulundu.

Konuşmalardan sonra stantta bulunan kitaplar raflara yerleştirildi. - ERZURUM

Ceza infaz kurumları için kitap seferberliği
Ceza infaz kurumları için kitap seferberliği
Ceza infaz kurumları için kitap seferberliği

Erzurum, Adalet, İnfaz, Kitap, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceza infaz kurumları için kitap seferberliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Son Dakika: Korona testi negatif olan Türkiye ve Yunanistan vatandaşları, iki ülke arasında seyahat edebilecek Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Bir süre sırtında taşıdı, durumu ağırlaşınca yere bıraktı! Amcanın yeğenini hayatta tutma çabası Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Dünyaca ünlü giyim markası Damat, yüzde 100 Türk şirketi oldu Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Panathinaikos Başkanı'ndan Fatih Terim'e telefon: Deneyimine ihtiyacımız var! Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak

Son Dakika Haberleri
13:15 Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi
12:50 Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı
12:49 Sapık antrenör yüzünden 18 yaşındaki milli karatecinin kariyeri bitti! Korkusundan sporu bıraktı
12:13 Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı
12:08 Fotokapana taş atan kadının ne yaptığını kimse anlayamadı
12:00 Haluk Levent, Avrupa Şampiyonası'ndan önce Milli Takım'a konser verdi
11:49 Son dakika! Türk-iş ve Hak-iş kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye çıkmasını talep etti
11:49 Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor
11:38 Fenerbahçe'de kriz kapıda! Emre Belözoğlu görevi reddedebilir
11:24 Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar
Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi Copa America'ya koronavirüs darbesi! Arjantin ev sahipliğinden vaka sayıları yüzünden çekilince turnuva iptal edildi         
13:15
Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı Marmara Denizi'nde kırmızı mercan yatakları da ölmeye başladı         
12:51
Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı Sapık, kocasının kuzeni çıktı! İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı         
12:13
TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada TikTok için merdivenlerden bisikletle inen genç, canından oluyordu! Yürekleri ağza getiren an kamerada         
12:02
Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma Polisi peşinden sürükledi, babası bile destek olmadı: Terbiyesizlik yapma         
11:51
Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor Kabine'ye saatler kala yetkili isim toplantıdan çıkabilecek kararları söyledi: Hafta sonu yasakları gevşiyor         
11:49
Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar Sütün hacmini artırmak için içine çamaşır suyu katıyorlar         
11:25
Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor         
11:05
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi         
10:51
Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı         
10:45
İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı         
10:43
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 13:40:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ceza infaz kurumları için kitap seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement