Cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

Cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

24.06.2023 13:16

Pandemi döneminde kapalı cezaevinden çıkartılarak açık cezaevine teslim olması istenilen ancak kaçan Türkmenistan uyruklu Maksat Bahramov, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Bahramov'un ailesini uğurlamaya geldiği sırada polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Şüphelinin sahte ikamet belgesi kullandığı ve çeşitli suçlardan arandığı belirtildi. Bahramov işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevi'ne teslim edildi.

PANDEMİ döneminde hükümlü bulunduğu kapalı cezaevinden çıkartılarak bir hafta içinde açık cezaevine teslim olması istenilen ancak teslim olmayıp kaçan Türkmenistan uyruklu Maksat Bahramov İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Bahramov'un ailesini uğurlamaya geldiği sırada polis tarafından yakalandığı öğrenildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekiplerinin terminal içerisinde yaptığı uygulamalar sırasında polis ekipleri, ailesini uğurlamaya gelen bir kişiden şüphelendi. Şüpheliye kimlik kontrolü yaptı.Şüpheli, polis ekiplerine ikamet izin belgesini gösterdi. Yapılan incelemede Dovletmyrat Bahramov adına düzenlenen ikamet belgesinin sahte olduğu anlaşıldı. Şüphelinin parmak izi kontrolünde gerçek isminin Maksat Bahramov olduğu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticari yapma ve sağlama suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Bahramov'un ayrıca, pandemi döneminde kapalı cezaevinden açık cezaevine teslim olması için bir hafta süresi olmasına rağmen teslim olmayıp kaçtığı da ortaya çıktı. Gözaltına alınan Bahramov, polise verdiği ifadede sahte ikamet belgesini Başakşehir'den bir arkadaşından temin ettiğini söyledi. Çeşitli suçlardan da aranma kaydı bulunan cezaevi firarisi işlemlerinin ardından Maltepe Cezaevi'ne teslim edildi.


Kaynak: DHA
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İstanbul Havalimanı, Türkmenistan, Güncel, Son Dakika

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