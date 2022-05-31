Canan Kaftancıoğlu, İnfaz İşlemlerinin Ardından Silivri Cezaevi'ne Götürüldü

GAYE ŞEYMA CAN - FAHRETTİN ÖZTÜRK

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Yargıtay tarafından onanan 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının infaz işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Kaftancıoğlu, infaz işlemlerinin ardından polis aracıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 ayrı suçtan yargılanan ve 6 Eylül 2019 tarihinde mahkumiyetine karar verilen Canan Kaftancıoğlu hakkındaki davaların temyiz incelemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından 12 Mayıs 2022 tarihinde tamamlamıştı.

5 AYRI CEZADAN 3'Ü ONANMIŞ, 2'Sİ BOZULMUŞTU

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na yerel mahkeme tarafından 5 ayrı suçtan verilen cezalardan 3'ünü onarken 2'sini bozmuştu. Yargıtay, Kaftancıoğlu'na 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret' suçundan verilen 1 yıl 6 ay 20 gün, 'Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak' suçundan verilen 1 yıl 8 ay hapis cezalarını onamış, 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan verilen 2 yıl 4 ay hapis cezasını ise 1 yıl 9 aya düşürmüştü. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Kaftancıoğlu'na 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı kin ve düşmanlığı alenen tahrik etmek' suçlarından verilen cezaları ise söz konusu suçların unsurlarının oluşmadığını gerekçesiyle bozmuştu. Böylece Kaftancıoğlu'nun toplamda 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezası kesinleşmişti.

İNFAZ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN SİLİVRİ'YE GÖTÜRÜLDÜ

Canan Kaftancıoğlu, bu sabah savcılığın çağrısı üzerine infaz işlemleri için İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. CHP İstanbul il ve ilçe teşkilatlarından da çok sayıda kişi de Kaftancıoğlu'na destek olmak için adliye önünde buluştu.

Kaftancıoğlu, adliyeye girdiği sırada, "Bugün Gezi'nin yıl dönümü. Gezi direnişi kutlu olsun" dedi.

Kaftancıoğlu, infaz işlemlerinin ardından polis aracıyla Silivri Ceza İnfaz Kurumu'na götürüldü.