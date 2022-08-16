Cezayir'in 5 kentinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor - Son Dakika
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Cezayir'in 5 kentinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor

16.08.2022 17:17
Cezayir'in 5 kentinde orman yangınlarıyla mücadele ediliyor

Cezayir'de 5 kentte 8 noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Cezayir'de 5 kentte 8 noktada çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Skikda, Tizi Vuzu, Tipaza, Bicaya ve Buveyra kentlerinde bulunan ormanlık alanlarda yangın çıktı.

Söz konusu kentlerde 8 noktada çıkan yangınlara 1000'den fazla personel ve 192 itfaiye aracıyla müdahale edildiği, söndürme çalışmalarına ordunun da hava desteği sağladığı kaydedildi.

Şu ana kadar 2 noktadaki yangının kontrol altına alınabildiği ve soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangınların sürdüğü diğer noktalara ulaşmanın ise zor olduğu vurgulandı.

Cezayir'in kuzey kentlerinde bir haftayı aşkın süredir devam eden orman yangınlarıyla mücadele, sıcak hava dalgası ve güneyden gelen sıcak rüzgarların da etkisiyle giderek zorlaşıyor.

Ülkede bu sene meydana gelen orman yangınlarında geçen yıla göre bir daha düşüş kaydedilse de şu ana kadar binlerce hektarlık alan zarar gördü.

Skikda petrol limanındaki yangında yaralanan bir işçi öldü

Öte yandan ülkenin doğusundaki Skikda kenti limanında bulunan petrol rafinerisinde dün akşam çıkan yangında yaralanan 3 işçiden birinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cezayir ulusal petrol ve doğal gaz şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam Skikda'daki limanda meydana gelen yangında yaralanan Huzeyfe Mesudi'nin bu sabah Skikda Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği belirtildi.

Geçen yıl eylül ayında yine aynı limanda bulunan bir rafinerideki bakım ve onarım çalışmaları sırasında bir işçi hayatını kaybetmiş, 6 işçi yaralanmıştı.

Skikda petrol limanı, Cezayir'in batısındaki Arzev limanından sonra ülkede bu türdeki en büyük ikinci tesis olarak biliniyor. Tesiste bir petrol rafinerisi, bir sıvılaştırılmış gaz tesisi, bir nakliye limanı ve farklı fabrikalar bulunuyor.

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Kaynak: AA

Cezayir, Güncel, Son Dakika

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