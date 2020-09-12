Cezayir'de Anayasa değişiklik taslağı Parlamento'nun üst kanadından geçti - Son Dakika

Cezayir'de Anayasa değişiklik taslağı Parlamento'nun üst kanadından geçti

Cezayir Parlamentosu'nun üst kanadı Millet Meclisi, ülkedeki yönetim, yargı ve güvenlik alanlarında önemli değişiklikler içeren Anayasa değişiklik taslağını onayladı.

Cezayir'de Anayasa değişiklik taslağı Parlamento'nun üst kanadından geçti, System.String[]

Cezayir Parlamentosu'nun üst kanadı Millet Meclisi, ülkedeki yönetim, yargı ve güvenlik alanlarında önemli değişiklikler içeren Anayasa değişiklik taslağını onayladı.

Parlamentonun alt kanadı Ulusal Halk Meclisi'nin ardından üst kanat Millet Meclisi'nde oylamaya sunulan taslak, oturuma katılan 128 milletvekilinden 127'sinin evet oyunu aldı, 1 milletvekili ise çekimser kaldı.

Başbakan Abdulaziz Cerrad, Meclis'teki oturumda yaptığı konuşmada, Anayasa değişiklik taslağına destek veren milletvekillerine Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ve hükümete teşekkürlerini iletti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığı 24 Ağustos'ta, Anayasa değişikliği referandumunun, Cezayir Bağımsızlık Savaşı'nın yıl dönümü olan 1 Kasım'da yapılacağını duyurmuştu.

Yeni Anayasa köklü değişimler içeriyor

Hazırlanan yeni Anayasa taslağı önemli değişiklikler içeriyor. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için art arda veya ayrı zamanlarda iki dönemden fazla aday olma imkanını ortadan kaldıran değişiklik, taslağın en önemli maddeleri arasında öne çıkıyor.

Yeni taslağa göre Cezayir'de Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurmak için görev verdiği başbakanın, meclisin üçte ikisinin onayını alması gerekiyor. Önceki Anayasa'ya göre, cumhurbaşkanı, Meclis'teki en büyük partiyi dikkate almadan dışarıdan bir ismi başbakan olarak tayin etme hakkına sahipti.

İlk taslakta cumhurbaşkanının görevini yerine getiremeyecek durumda olması, istifa etmesi veya ölüm durumlarında, cumhurbaşkanının görev süresi dolana kadar devlet başkanlığı görevini yürütecek cumhurbaşkanlığı yardımcılığı makamı oluşturulmuştu. Ancak bu madde hükümetin onayladığı taslak metninden çıkarıldı.

Ordu ve yargıda önemli düzenlemeler

Yeni Anayasa taslağında Cezayir ordusuna önceki Anayasa'nın aksine, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşların barış misyonlarına katılma imkanı tanınıyor.

Cezayir askerinin ülke dışına çıkabilmesi için ise parlamentonun üçte ikisinin onayı gerekiyor.

Cezayir'de cumhurbaşkanının başkanlık ettiği Yüksek Yargı Konseyindeki adalet bakanının koltuğu kaldırıldı. Cezayir yönetimi bu sayede yargı bağımsızlığını artırmayı amaçladığını açıkladı.

Ülkede önceden uluslararası anlaşmaların incelenmesi, seçim sonuçlarının teyidi ve çıkartılan yasaların Anayasa'ya uygunluğunun tespiti gibi görevleri haiz, Anayasa konseyinin yerine bir Anayasa Mahkemesinin kurulması yeni Anayasa taslağında kararlaştırıldı.

Cumhurbaşkanı, Resmi Gazete, Cezayir, Anayasa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 20:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir'de Anayasa değişiklik taslağı Parlamento'nun üst kanadından geçti - Son Dakika

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