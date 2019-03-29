Son Dakika Haberleri: Cezayir'de En Büyük Buteflika Karşıtı Eylem

Cezayir'de En Büyük Buteflika Karşıtı Eylem

48 dakika önce

Cezayir'in başkenti Cezayir'de yaklaşık 1 milyon kişi Devlet Başkanı Abdelaziz Buteflika'nın istifasını talep ederek sokaklara döküldü.

Cezayir'de En Büyük Buteflika Karşıtı Eylem, System.String[]
Cezayir'in başkenti Cezayir'de yaklaşık 1 milyon kişi Devlet Başkanı Abdelaziz Buteflika'nın istifasını talep ederek sokaklara döküldü. Gösteri bugüne kadar düzenlenen en büyük Buteflika karşıtı eylem oldu.

Cezayir'de Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifasını talep eden protestoların altıncı haftasında eylemci sayısı 1 milyonu geçtiği açıklandı. Protestoların başladığı Şubat ayından bu yana devlet televizyonlarının ilk defa protestoları canlı yayınladı. Göstericiler, 82 yaşındaki Buteflika'nın sağlık durumunun ülkeyi yönetmek için elverişli olmadığını ileri sürerek istifa etmesini talep etti. Genel olarak şiddetsiz geçen eylemlerde polisin, küçük bir gruba biber gazı ve plastik mermilerle müdahale ettiği gözlendi.

Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salih'in geçtiğimiz günlerde Buteflika'nın sağlık durumunun elverişli olmadığını ve görevden alınması için anayasal sürecin başlatılması çağrısında bulunmuştu. - CEZAYİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:26 Kaynak: İHA

Abdelaziz Bouteflika, Cezayir, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köşe Yazarı Ayşe Özyılmazel, Şeyma Subaşı'nın "Kadınlar Zayıftır" Paylaşımına Tepki Gösterdi Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bayburtlu Yusuf'a Yapılanla İlgili Konuştu: Ahlak Dersi Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 00:14:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir'de En Büyük Buteflika Karşıtı Eylem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]