Cezayir'de halk seçim öncesi sokaklarda - Son Dakika

Cezayir'de halk cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi bir kez daha sokaklara döküldü.



Cezayir'de halk bugün cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidecek. Seçimi reddeden binlerce Cezayirli, oy kullanmaya saatler kala bir kez daha sokaklara döküldü. Göstericileri dağıtmak için polis şiddet kullandı. Polis ile göstericiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalarda bazı göstericiler yaralanırken, bazı göstericiler gözaltına aldı.



Cezayir'de Cumhurbaşkanı Abdulaiz Beteflika'nın yeniden aday olmasıyla başlayan gösteriler, hükümet ve yolsuzluk karşıtı eylemlere dönüşmüştü. Gösterilerin giderek şiddetlenmesi ile Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'nın istifa etmek zorunda kalmıştı. Ülke genelinde başlayan soruşturma kapsamında eski başbakanlar Ahmed Uyahya 15 yıl hapis ve 8 bin dolar para cezası, Abdülmelik Sellal ise 12 yıl hapis ve 16 bin dolar para cezasına çarptırılmıştı. - CEZAYİR