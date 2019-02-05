Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Muhalefet Cumhurbaşkanı Buteflika Karşısında Çıkış Arıyor

Cezayir'de Muhalefet Cumhurbaşkanı Buteflika Karşısında Çıkış Arıyor

1 saat önce

Cezayir'de 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için iktidardaki koalisyon partileri Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'yı 5. dönem aday gösterdiğini açıklarken, birçok seçenek arasında kalan muhalefet ise çıkış yolu arıyor.

Cezayir'de Muhalefet Cumhurbaşkanı Buteflika Karşısında Çıkış Arıyor, System.String[]
ABDURRAZIK ABDULLAH- Cezayir'de 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için iktidardaki koalisyon partileri Cumhurbaşkanı Abdülaziz Buteflika'yı 5. dönem aday gösterdiğini açıklarken, birçok seçenek arasında kalan muhalefet ise çıkış yolu arıyor.

Buteflika'nın, Ulusal Kurtuluş Cephesi Partisi'nin (FLN) başını çektiği koalisyon partileri tarafından 5. kez aday gösterilmesinin ardından, partiler pozisyonlarını netleştirmeye başladı.

Muhalefet partileri geçen cumartesi yaptıkları toplantıda Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tavırlarını belirledi. Seküler eğilimli Kültür ve Demokrasi Partisi değişim şansı görmediği için seçimlerden çekilme kararı aldığını açıkladı. Kültür ve Demokrasi Partisi, ülkenin en eski muhalefet partisi Sosyalist Güçler Cephesi'nden sonra seçimlerden çekilen ikinci parti oldu.

İslami eğilimli muhalefet partisi Adalet ve Kalkınma Cephesi ise Şura Meclisi'ne danışmasının ardından mevcut hükümete karşı bir muhalif lideri desteklemeye karar verdi.

Karar, birçok muhalefet partisinin 18 Ocak'ta başlattığı seçim kampanyasıyla, 2004 ve 2014'de cumhurbaşkanı adayı olan Müstakbel Partisi lideri eski Başbakan Ali bin Felis'i desteklediğini açıklamasının ardından alındı.

Muhtemel adaylar

İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketi, partinin başkanı Abdurrazzak Mukri'yi, Ulusal Bina Hareketi Partisi de partinin lideri Abdulkadir bin Karine'yi aday gösterirken, sol eğilimli İşçi Partisi ise Genel Sekteri Luveyze Hannun'u aday gösterme niyetinde olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada 182 adayın başvurusunun alındığını belirtti. Adayların birçoğunun seçilmesine ihtimal verilmezken, Buteflika'nın adaylığını açıklaması durumunda birçok adayın çekilmesi bekleniyor.

FLN Genel Başkanı Muaz Buşarib, Ulusal Demokratik Topluluk Partisi (UDTP) Genel Sekreteri ve Başbakan Ahmed Uyahya, Cezayir'in Umudu İçin Birlik Partisi (TAJ) Başkanı Ömer Gul ve Cezayir Halk Hareketi Partisi (MPA) Amara bin Yunus, Cumhurbaşkanı Buteflika'yı aday gösterdiklerini açıklamıştı.

Açıklamada, ülkenin iç ve dış zorluklarla mücadelesinde, yirmi yıldır ülkeyi yöneten Buteflika'nın üzerinde tek "toplumsal uzlaşı" bulunan isim olduğu belirtilmişti.

İki kişi adaylık başvurusunda bulunmuştu

Cezayir'de, 18 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık başvuruları 19 Ocak'ta başlamıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi için Cezayirli aktivist iş adamı Raşid Nekkaz (46) ile daha önce Savunma Bakanlığında çeşitli görevlerde bulunan emekli General Ali el-Ğadiri (60) imza listesini almak için başvuruda bulunmuştu.

Cezayir'de 1999'da yönetime gelen ve sağlık sorunları arasında 4. dönemde de Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen 81 yaşındaki Buteflika'nın, bir kez daha aday olup olmayacağı uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor.

Buteflika, iktidar partileri ve kendisine yakın tarafların 5. dönem için adaylık çağrılarına karşılık henüz tutumunu açıklamazken muhalif çevreler, sağlık sorunlarından dolayı yönetimden çekilmesini istiyor.

Ülkede, cumhurbaşkanı adaylarının başvuru süresi 3 Mart itibarıyla sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:53 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Cezayir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Akşener: Cumhurbaşkanı'na Laf Söyletmeyiz Son Dakika! Erdoğan: İş Bankası Hazine'nin Malı Olacak

Son Dakika! Erdoğan'dan Gıda Fiyatlarına Müdahale Sinyali: Tanzim Satış Yapabiliriz Ceza Yazan Polis Memuruna Küfreden Fatih Altaylı Savunma Yaptı: İnsanın Ağzından İstemediği Sözler Çıkabiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 13:18:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezayir'de Muhalefet Cumhurbaşkanı Buteflika Karşısında Çıkış Arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]