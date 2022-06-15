Cezayir ile Amman "Ürdün'e petrol ve LNG tedarikini" görüştü - Son Dakika
Üye Girişi

Cezayir ile Amman "Ürdün'e petrol ve LNG tedarikini" görüştü

15.06.2022 15:32
Cezayir ile Amman "Ürdün'e petrol ve LNG tedarikini" görüştü

Ürdün Ticaret ve Sanayi Bakanı Yusuf eş-Şimali, Cezayir'de "ülkesine ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki ile petrol ürünlerinin depolanması ve dağıtımı" konusunu görüştü.

Ürdün Ticaret ve Sanayi Bakanı Yusuf eş-Şimali, Cezayir'de "ülkesine ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tedariki ile petrol ürünlerinin depolanması ve dağıtımı" konusunu görüştü.

Cezayir Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ürdün Ticaret ve Sanayi Bakanı Şimali, Cezayir ziyareti kapsamında Enerji Bakanı Muhammed Arkab ile bir araya geldi.

Görüşmede, Cezayir'den Ürdün'e ham petrol, LNG ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tedarikinin yanı sıra bu ülkede petrol ürünlerinin dağıtımı ve depolanmasını incelemeye yönelik bir program ve çalışma grubu oluşturulması konusunda anlaşmaya varıldı.

Ürdün Ticaret ve Sanayi Bakanı Şimali, Cezayir'deki temaslarının verimli geçtiğini belirtti. Şimali, Ürdün'ün Cezayir ile ortaklık ilişkilerini geliştirmek, ekonomik istişareleri artırmak ve tecrübe alışverişinde bulunmak istediğini ifade etti.

Cezayir Enerji Bakanı Arkab da Ürdünlü şirketlere "mineral, altın ve nadir toprak elementleri başta olmak üzere ülkesindeki madencilik sektörüne yatırım yapmaları" çağrısında bulundu.

Ürdün Enerji Bakanı Şimali'nin dün başlayan Cezayir ziyaretinin süresine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Ham petrol ve doğal gaz ihtiyacının yüzde 98'ini ithal eden Ürdün, son dönemde küresel piyasalarda petrol ve türevlerinde yaşanan fiyat artışıyla bağlantılı olarak ekonomik sıkıntılar yaşıyor.

YORUMLAR
500
Ürdün Kralı Abdullah, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile bölgesel konuları görüştü Ürdün Kralı Abdullah, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ile bölgesel konuları görüştü Ürdün'de ABD ve İngiltere ile yapılan ortak askeri tatbikat sona erdi Ürdün'de ABD ve İngiltere ile yapılan ortak askeri tatbikat sona erdi Cezayir'deki orman yangınlarında 2 kişi öldü Cezayir'deki orman yangınlarında 2 kişi öldü
Kaynak: AA

Cezayir, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cezayir ile Amman 'Ürdün'e petrol ve LNG tedarikini' görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:55 24 yaşındaki genç yük treninin altında kalarak korkunç şekilde hayatını kaybetti
21:53 Bu seferde Bilecik'te vatandaşlar ucuz şeker kuyruğunda izdiham yarattı
21:46 Basın toplantısında muhabirin "Turkey" demesine Bakan Çavuşoğlu'ndan düzeltme: Türkiye demek istediniz herhalde
21:25 Yemen'de çocukların attığı taş sonucu mayın patladı! Çocuklar ölümün kıyısından kıl payı döndü
21:07 ABD Merkez Bankası, politika faizini 75 baz puan artışla yüzde 1.50-1.75 aralığına yükseltti
20:55 ABD, Ukrayna'ya 1 milyar dolarlık güvenlik, 225 milyon dolarlık ise insani yardımda bulanacağını açıkladı
20:40 Annesini kaybeden Yavuz Bingöl isyan etti: burada olmayan, telefon bile açmayan herkese yazıklar olsun
20:38 Büyükbaş hayvanların alım fiyatlarında güncellemeye gidildi
20:26 Zanlıların yöntemi pes dedirtti! Jelibon şekerlere enjekte edilmiş uyuşturucu madde bulundu
19:42 Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya tek şart! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 22:05:26. #1.11#
SON DAKİKA: Cezayir ile Amman "Ürdün'e petrol ve LNG tedarikini" görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement