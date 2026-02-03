Cezayir'in İlk Çöl Demiryolu Hizmete Girdi - Son Dakika
Cezayir'in İlk Çöl Demiryolu Hizmete Girdi

03.02.2026 12:16
Cezayir, Batı Madencilik Demiryolu ile ekonomik kalkınmayı hedefliyor. Uzunluğu 950 km.

BEŞAR, 3 Şubat (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Cezayir'deki Batı Madencilik Demiryolu'nun bir bölümü görülüyor.

Afrika'nın ilk ağır yük çöl demiryolu olan Cezayir Batı Madencilik Demiryolu hizmete girdi. Proje, Cezayir'in ulusal demiryolu ağını güçlendirmeyi, ülkenin güneybatı bölgelerinde bağlantıyı artırmayı ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Toplam 950 kilometre uzunluğundaki demiryolunun 575 kilometrelik bölümü, Cezayir'de devlete ait şirketler ile Çin Demiryolu İnşaat Şirketi tarafından inşa edildi. Proje ayrıca, Çinli bir şirketin Cezayir'de üstlendiği en büyük altyapı projesi olma özelliğini taşıyor. (Fotoğraf: Çin Demiryolu İnşaat Limited Şirketi/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua

