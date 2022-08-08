Afrika'nın ilk çevre dostu camisinin temelleri Cezayir'de atıldı

Cezayir İskan Bakanlığı, ülkede ilk defa güneş enerji sistemi ile donatılmış, akıllı, çevre dostu bir caminin temellerinin atıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, başkent Cezayir'in batısındaki Seyyidi Abdullah bölgesinde düzenlenen temel atma törenine İskan Bakanlığı Genel Sekreteri Mustafa Zavavi ile çok sayıda yetkilinin katıldığı belirtildi.

İskan Bakanlığı Genel Sekreteri Zavavi, temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Bu cami Afrika kıtasının tamamında türünün ilk örneği olacak. Akıllı ve ekolojik açıdan tüm ihtiyaçları karşılayabilecektir." dedi.

Proje ile ilgili yapılan açıklamada, çevre dostu olduğuna atfen caminin adının el-Ahder (Yeşil) olacağına dikkat çekilerek, "Yeşil Cami, Cezayir'deki ilk akıllı cami olacaktır. Güneş ve normal enerji karışımı olan bir enerji sistemi üzerinde çalışacağı için çevresel özelliklerle karakterize edilmiştir." denildi.

Caminin temellerinin Aşura günü münasebetiyle atıldığı vurgulanan açıklamada, caminin 2 yıl içerisinde tamamlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, caminin yağmur sularını depolayacak bir sisteme sahip olacağı, bu suların sulama ve temizlikte kullanılabileceği, ayrıca camide su tasarruflu otomatik muslukların bulunacağı vurgulanarak, caminin duvarları ve pencerelerinin de caminin iç enerjisinin tasarruf edilmesini sağlayan enerji yalıtım teknolojisi ile çalışacağı ifade edildi.

Yaklaşık 9 bin metrekare alan üzerinde 3 katlı inşa edilecek olan camide aynı anda 6 bin kişinin ibadet edebileceği belirtilen açıklamada, caminin yanında bir de Kur'an-ı Kerim okulu yapılacağı aktarıldı.

Başkent Cezayir'de 2016'da temelleri atılan Seyyidi Abdullah bölgesinde 280 bin kişi yaşıyor ve dönemin yetkilileri tarafından kentin çevre dostu olacak şekilde inşa edildiği belirtilmişti.