Cezayir, orman yangını çıkaranlara idam cezası getirmeye hazırlanıyor

Cezayir'de orman ve tarım arazilerinde kasıtlı olarak yangın çıkaranlara idam cezası verilmesinin önünü açan düzenleme, parlamentonun alt kanadı tarafından kabul edildi. Düzenleme, çocuk kaçırma suçlarının belirli türlerinde de idam cezası öngörüyor. Yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için parlamentonun üst kanadı olan Millet Konseyi'nden geçmesi ve Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun tarafından onaylanması gerekiyor.

ORMAN YANGINLARINA İDAM CEZASI

Al Jazeera'nin haberine göre Cezayir Ulusal Halk Meclisi'nde yapılan oylamada, Ceza Kanunu'nda değişiklik öngören yasa tasarısı kabul edildi. Düzenlemeyle ormanlarda ve tarlalarda kasıtlı olarak yangın çıkaran kişilerin idam cezasıyla karşı karşıya kalması öngörülüyor.

Cezayir'de ağustos ayının sonlarında etkili olan orman yangınlarında 12 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi yaralandı.

Düzenleme ayrıca yabancı tarafların çıkarına olacak şekilde kamu ve özel mülklere kasıtlı zarar verilmesi, vatana ihanet, casusluk veya organize suç kapsamında gerçekleştirilen bazı eylemler ile kamu güvenliği, kamu düzeni, ulusal birlik ve ekonomik veya çevresel istikrara yönelik belirli saldırılara da ağır cezalar getiriyor.

ÇOCUK KAÇIRANLARA DA İDAM CEZASI

Yeni düzenlemede çocuk kaçırma suçlarına yönelik cezalar da ağırlaştırılıyor. Çocuk kaçırmanın belirli koşullarda işlenmesi halinde idam cezası uygulanması öngörülüyor.

Suçun işkence, cinsel saldırı veya kötü muameleyle birlikte gerçekleştirilmesi halinde cezanın ağırlaştırılması da düzenlemede yer alıyor. Ayrıca bu suçlardan hüküm giyenlerin Ceza Kanunu'nda öngörülen hafifletici nedenlerden yararlanamaması planlanıyor.

1993'TEN BU YANA İNFAZ YAPILMADI

Cezayir'de idam cezası hukuken mevcut olmasına rağmen 1993'ten bu yana infaz gerçekleştirilmiyor. Ülkede mahkemeler bazı davalarda idam kararları vermeye devam ederken, cezaların infazı uzun süredir askıya alınmış durumda.

Yeni düzenleme, bu nedenle ülkede idam cezasının uygulanmasına ilişkin uzun süredir devam eden moratoryum açısından da önemli bir değişiklik anlamına geliyor.

YASA TASARISI YAZ YANGINLARININ ARDINDAN HAZIRLANDI

Düzenleme, Cezayir'in özellikle yaz aylarında çok sayıda can kaybına yol açan orman yangınlarıyla mücadele ettiği dönemin ardından hazırlandı. Cumhurbaşkanı Tebbun, eylül ayında orman yangınlarını kasten çıkaranlara yönelik cezaların ağırlaştırılması talimatı vermişti

İnsan hakları kuruluşları ise idam cezasının yeniden uygulanmasına karşı çıktı. Uluslararası Af Örgütü, düzenlemeyi eleştirerek yangınlarla mücadelede önleme ve acil müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiğini savundu.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun

SON SÖZ ÜST KANADIN VE CUMHURBAŞKANININ

Alt kanatta kabul edilen düzenleme şimdi Millet Konseyi'nde görüşülecek. Üst kanadın da onaylaması halinde yasa Cumhurbaşkanı Tebbun'un onayına sunulacak. Ardından Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor.