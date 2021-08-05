Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach'ın eski CEO'su Kaddur yolsuzluk suçlamasıyla tutuklandı - Son Dakika

Cezayir mahkemesi, yolsuzlukla suçlanan ulusal petrol şirketi Sonatrach'ın eski üst düzey yöneticisi (CEO) Abdulmumin Vild Kaddur hakkında ihtiyati tutuklama kararı verdi.

Cezayir'in önde gelen yayın kuruluşlarından Şuruk Online'da yer alan habere göre, dün Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından ülkeye teslim edilen eski Sonatrach CEO'su Kaddur, bu sabah başkent Cezayir'de hakim karşısına çıktı.

Sidi Muhammed Mahkemesinde görülen duruşmada, Kaddur hakkında yolsuzluk suçlamasıyla ihtiyati tutukluluk kararı verildi.

Cezayirli yetkililer, İtalya'daki bir rafineri istasyonunun alımında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle geçen şubat ayında hakkında yakalama emri çıkarılan Kaddur'un dün BAE'den Cezayir'e teslim edildiğini duyurmuştu.

Eski Sonatrach CEO'su Kaddur, 2019'da eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kitlesel halk protestoları karşısında istifa etmesinin ardından görevden alınmış, sonrasında yurt dışına çıkmış ve bir daha dönmemişti.

Cezayir yargısı, Temmuz 2020'de söz konusu görevden alıma ilişkin bir soruşturma başlatmış ve aynı dosyada Sonatrach'ın eski Pazarlama Yöneticisi de tutuklanmıştı.

Cezayir ulusal petrol şirketi Sonatrach, İtalya'nın Sicilya adasında yıllık 10 milyon varil petrol işleme kapasitesine sahip Augusta rafinerisi ve beraberindeki üç ayrı depolama ünitesini toplamda 100 milyon dolara 2018 yılında Exxon Mobil'den satın almıştı.