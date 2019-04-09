Cf Moto 250 Cup Seçmeleri Afyonkarahisar'da Yapıldı
45 dakika önce
Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Uğur Motorlu Araçlar işbirliği ile ilk kez gerçekleştirilen "CF Moto 250 Cup" için ilk seçmeler Afyonkarahisar'da yapıldı.
Türkiye Motosiklet
Federasyonu ve Uğur Motorlu Araçlar işbirliği ile ilk kez gerçekleştirilen "CF Moto 250 Cup" için ilk seçmeler Afyonkarahisar
'da yapıldı.
Geleceğin yarışçılarının yetişeceği CF Moto 250 Kupası seçmeleri 50 sporcu katıldı. Afyon Motor Sporları Merkezi'nde yapılan seçmelere Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Ogün Baysan, Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Yıldırım
ile milli sporcular Şakir Şenkalaycı
ve Galip Alp Baysan
katıldı.
Daha önce profesyonel olarak pist yarışlarına katılmayan gençleri teste tabi tuttuklarını kaydeden TMF Asbaşkanı Ogün Baysan, "CF Moto 250 Kupası seçmelerine 13 ile 18 yaş aralığında 50 gencimizi davet ettik. Aralarında seviye olarak geride olan 20 genç arkadaşımızı eledik. Bir ay sonra ikinci bir eğitim ve elememiz daha olacak. Burada başarılı olan 15 kişi, 250 NK Kupası yarışına katılmaya hak kazanacak. Yetenekli gençlerimiz, daha sonraki süreçte profesyonel sporcularımız ve koçlarımız tarafından eğitilecek. Bir yıl boyunca sürecek bu eğitimlerde kullanılacak motosiklet, kıyafet, kask gibi bütün ekipmanlar CF Moto tarafından karşılanacak. CF Moto'ya bize ve gençlerimize bu imkanı verdiği için çok teşekkür ederiz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:34 Kaynak: DHA
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