Son Dakika › Spor › Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu - Son Dakika Spor
Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu
6 saat önce
Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, İngiltere Championship'te şubat ayının en başarılı teknik direktörü seçildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:42 Kaynak: AA
Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, İngiltere Championship'te şubat ayının en başarılı teknik direktörü seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, West Bromwich Albion'ı çalıştıran Slaven Bilic'in şubat ayının en iyi teknik direktörü seçildiği duyuruldu.
Hırvat teknik adamın çalıştırdığı West Bromwich Albion'ın şubat ayında oynadığı 7 maçta 16 puan aldığı hatırlatıldı.
Son Dakika Emiliano Sala'nın uçak kazasında yeni detaylar Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt