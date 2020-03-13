Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu - Son Dakika Spor

Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu

6 saat önce

Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, İngiltere Championship'te şubat ayının en başarılı teknik direktörü seçildi.

Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu, System.String[]

Bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, İngiltere Championship'te şubat ayının en başarılı teknik direktörü seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, West Bromwich Albion'ı çalıştıran Slaven Bilic'in şubat ayının en iyi teknik direktörü seçildiği duyuruldu.

Hırvat teknik adamın çalıştırdığı West Bromwich Albion'ın şubat ayında oynadığı 7 maçta 16 puan aldığı hatırlatıldı.

West Bromwich Albion, Slaven Bilic, İngiltere, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 07:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Emiliano Sala'nın uçak kazasında yeni detaylar
Derbinin İddaa oranları değişti! Galatasaray'ın oranı yükseldi İngiltere'nin en kıdemli doktoru uyardı: Ağız maskeleri enfeksiyon riskini artırabilir Ergun Gürsoy'dan, "G.Saray'dan 2'şer milyon aldık" diyen Mesut Bakkal'a yanıt

Son Dakika Haberleri
02:04 Mustafa Reşit Akçay: "Bu finali kazandık"
01:54 FIFA'dan yeni corona virüs kararı
01:50 Konya stadı, Fenerbahçe maçı öncesi dezenfekte edildi
01:09 Ünal Karaman: "Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz"
01:06 Valiye yazdığı mesajla hayali gerçek oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 02:35:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Championship'te şubat ayının en iyi teknik direktörü Bilic oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]