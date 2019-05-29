Son Dakika Haberleri: Chelsea'nin Bakü Basın Konferansında Öne Çıkanlar
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Chelsea'nin Bakü Basın Konferansında Öne Çıkanlar

47 dakika önce

Chelsea'nin Bakü'den düzenlediği basın toplantısına bir göz atın. N'Golo Kante, Eden Hazard, Maurizio Sarri ve tüm önemli Avrupa Ligi finalini dinleyin.

Chelsea'nin Bakü'den düzenlediği basın toplantısına bir göz atın. N'Golo Kante, Eden Hazard, Maurizio Sarri ve tüm önemli Avrupa Ligi finalini dinleyin.
Chelsea'nin Bakü Basın Konferansında Öne Çıkanlar
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 
Avrupa, Eden Hazard, Bakü, Chelsea, Spor
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