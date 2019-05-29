Chelsea'nin Bakü Basın Konferansında Öne Çıkanlar
47 dakika önce
Chelsea'nin Bakü'den düzenlediği basın toplantısına bir göz atın. N'Golo Kante, Eden Hazard, Maurizio Sarri ve tüm önemli Avrupa Ligi finalini dinleyin.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06
Chelsea'nin Bakü'den düzenlediği basın toplantısına bir göz atın. N'Golo Kante, Eden Hazard, Maurizio Sarri ve tüm önemli Avrupa Ligi finalini dinleyin.
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