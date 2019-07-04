Son Dakika Haberleri: Chelsea'nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu
Son Dakika Güncel Haber

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu

18 dakika önce

Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine kulübün efsane isimlerinden olan Frank Lampard'ı getirdi.

Chelsea'nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu, System.String[]
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, teknik direktörlük görevine kulübün efsane isimlerinden olan Frank Lampard'ı getirdi. Londra temsilcisi, Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Geride kalan sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Chelsea, yeni teknik direktörünü buldu. Maviler, İtalyan teknik adam Maurizio Sarri'nin Juventus'un başına geçmesiyle boşalan teknik direktörlük görevine uzun yıllar Chelsea forması giymiş olan Frank Lampard'ın getirildiğini duyurdu. Kulübün resmi internet sitesinden 'Frank Lampard Chelsea'ye geri döndü' başlığıyla yapılan açıklamada, genç teknik adam ile Stamford Bridge'de imza töreni düzenlendiği aktarılırken, Lampard ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. Chelsea ile efsaneleşen 41 yaşındaki teknik direktör, yaptığı açıklamada ise, "Chelsea'ye teknik direktör olarak geri döndüğüm için gurur duyuyorum. Herkes bu kulübe olan sevgimi biliyor. Benim tek odak noktam gelecek sezon için hazırlık yapmak. Çok çalışmak ve kulübe daha fazla başarı getirmek için buradayım. Görevime başlamak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:40 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Chelsea'de Lampard dönemi resmen başladı Cinsiyet değiştirip kadın olduğu ilk gün tecavüze uğradı AK Parti Grup Başkanı'ndan "kabine revizyonu" ve "sistem tartışması" ile ilgili önemli açıklama Ekrem İmamoğlu, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ağırladı: Belediyemizin bir inanç masası olacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 11:59:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Chelsea'nin yeni teknik direktörü Frank Lampard oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]