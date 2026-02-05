CHP, Altınkum Arazisi Satışına İtiraz Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

CHP, Altınkum Arazisi Satışına İtiraz Etti

05.02.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Aydın ve Didim, Altınkum Plajı'ndaki vakıf arazisinin düşük bedelle satışını eleştirdi.

(AYDIN) - CHP Aydın ve Didim örgütleri, Altınkum Plajı'na sıfır vakıf arazisinin 3 milyar liradan alıcı bulamamasının ardından 2,2 milyar liraya yeniden ihaleye çıkarılmasına tepki göstererek, satışın iptalini istedi.

Aydın'ın Didim ilçesinde Altınkum Plajı'na sıfır konumda bulunan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki taşınmazın satış süreci tartışma yarattı. Söz konusu arazi, 30 Aralık 2025 tarihinde Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 3 milyar lira muhammen bedelle ihaleye çıkarıldı. Ancak herhangi bir alıcının ihaleye katılmaması nedeniyle satış gerçekleşmedi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün aynı taşınmazı bu kez 13 Şubat'ta 2,2 milyar lira muhammen bedelle yeniden ihaleye çıkarma kararı aldığı öğrenildi.

Bu gelişme üzerine CHP Aydın İl Başkanlığı ile CHP Didim İlçe Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Aydın Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya il ve ilçe yöneticileri ile partililer katıldı.

Basın açıklamasında konuşan CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir, ilk ihaleye teklif verilmemesini Didim halkının satışa karşı net tavrı olarak değerlendirdi. Demir, taşınmazın daha düşük bedelle yeniden satışa çıkarılmasını eleştirerek, bunun kamu yararı ilkesine uygun olmadığını söyledi.

Altınkum bölgesinin özellikle yaz aylarında yoğunluk nedeniyle altyapı ve çevresel sorunlar yaşadığını belirten Demir, denize sıfır konumdaki alanın yapılaşmaya açılmasının kent dokusu ve doğal çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını ifade etti. Demir, vakıf arazilerinin asli amacının kamu yararına hizmet etmek olduğunu belirterek, söz konusu alanın kamusal ihtiyaçlar doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

CHP Aydın İl Başkanı Hikmet Saatçı da yaptığı açıklamada, alanın yalnızca ekonomik değer üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Kamu varlıklarının satış süreçlerinde yerel halkın, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının görüşlerinin dikkate alınmasının önemine işaret eden Saatçı, kamuya ait alanların geleceği belirlenirken toplumsal faydanın esas alınması gerektiğini vurguladı ve sürecin hem yerelde hem de genel merkez düzeyinde takip edileceğini bildirdi.

CHP'li yöneticiler, ihalenin iptal edilmesini ve söz konusu taşınmazın park, yeşil alan ya da sosyal donatı gibi kamusal kullanım amacıyla değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Altınkum Plajı, Yerel Yönetim, Altınkum, Didim, Aydın, Vakıf, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP, Altınkum Arazisi Satışına İtiraz Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor Tüm çalışan kadınları ilgilendiriyor! Çalışmalarda sona gelindi, izin süreleri uzatılıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye veda etti Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye veda etti

12:05
Epstein’den Prens’e skandal teklif: Suudi Arabistan’ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
Epstein'den Prens'e skandal teklif: Suudi Arabistan'ın finansal sırdaşı olmak istiyorum
11:50
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
Otomotiv devi, 1 milyar dolarlık Türkiye yatırımından vazgeçti iddiası
11:22
Rixos stajyeri Burak Oğraş’ın şüpheli ölümünde baba konuştu: ’Sapıkça şeyler oluyor’ demiş kesin bir şey gördü
Rixos stajyeri Burak Oğraş'ın şüpheli ölümünde baba konuştu: 'Sapıkça şeyler oluyor' demiş kesin bir şey gördü
11:18
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan’ın talebini ’’Görüşme bitmiştir’’ diyerek reddetmiş
Aylar sonra ortaya çıktı: Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini ''Görüşme bitmiştir'' diyerek reddetmiş
11:16
AVM’ye giden ünlü ismin zor anları Neredeyse eziliyordu
AVM'ye giden ünlü ismin zor anları! Neredeyse eziliyordu
11:10
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
330 bin TL istenen evin görüntüleri isyan ettirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 12:21:50. #7.11#
SON DAKİKA: CHP, Altınkum Arazisi Satışına İtiraz Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.