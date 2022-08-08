Levent Gök, Bakan Bilgin'e Ülke Dışına Giden Mühendisleri Sordu

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, ekonomik kriz ve yaşam tarzına müdahaleden dolayı hekimler gibi mühendislerin de ülke dışına çıktığını belirtti. Gök, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin'den bu mühendislerin sayılarını uzmanlık alanlarına göre açıklamasını istedi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Vedat Bilgin'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde; ülke dışına giden mühendisleri sordu. Gök, "Ülkemizde devam eden ekonomik kriz, siyasi kutuplaşma ve istikrarsızlık ortamı gençlerimizin kitleler halinde yurtdışına göç etmelerine sebep olmaktadır. Söz konusu sebeplerin yanı sıra sağlıkta şiddet sebebiyle binlerce hekim yurtdışına yerleşmekte, aynı süreçte ülkemizde yaşayan mühendislerimizin de hızla yurtdışına yerleştiği görülmektedir" dedi.

İş yerinde yaşam tarzına müdahaleden rahatsız olan mühendislerin ülke dışına gittiğini belirten Gök, "Bütün üretim alanlarında ülkemizin ihtiyaç duyduğu, iyi yetişmiş mühendislerimizin yurtdışında gelecek aramaya başlaması Türkiye'ye her alanda kan kaybettirmekte, iktidar kayıpları izlemekle yetinmektedir" dedi.

Gök, Bakan Bilgin'den 2020, 2021 ve 2022 yıllarında yurtdışında çalışmaya başlayan mühendislerin sayılarını uzmanlık alanlarına göre açıklamasını istedi. Gök, ayrıca şu soruları yöneltti:

-2020, 2021 ve 2022 yıllarında savunma sanayinde çalışırken işinden ayrılarak yurtdışında çalışmaya başlayan mühendislerimizin sayısını açıklar mısınız?

-Ülkemizde önemli oranda bir mühendis açığı oluşacağı öngörülmektedir. Söz konusu açığın kapatılmasına yönelik hangi çalışmalar yürütülmektedir?

-Savunma sanayinde meydana gelen mühendis açığının büyümemesi amacıyla ilgili makamlarla iş birliği içerisinde yürütülen çalışmaları açıklar mısınız?