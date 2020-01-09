CHP Arguvan İlçe Başkanlığına Aslantürk seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Arguvan İlçe Başkanlığına Aslantürk seçildi - Son Dakika

CHP Arguvan İlçe Başkanlığına Aslantürk seçildi

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Arguvan ilçe Başkanlığına Ekber Aslantürk seçildi.

CHP Arguvan İlçe Başkanlığına Aslantürk seçildi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Arguvan ilçe Başkanlığına Ekber Aslantürk seçildi.


Cumhuriyet Halk Partisi Malatya'nın Arguvan ilçe kongresi gerçekleştirildi. Ekber Aslantürk'un tek aday olarak seçildiği kongrede konuşan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, CHP'nin güçlü ve köklü bir parti olduğunu ifade ederek, "Geleceğe emin adımlarla yürüyen bir partiyiz. Önemli bir partide mücadele veriyoruz CHP'yi daha güçlü kılmamız lazım. Bu anlamda seçilen yeni yönetimimize başarılar dilerken, eski yönetimimize de teşekkür ediyorum" dedi


İlçe belediye başkanı Mehmet Kızıldaş da konuşmasında, "Hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde, birbirimize destek ve katkı vererek yerel seçimlerde de genel seçimlerde de hep bir olmamız gerekiyor. Küsmeyeceğiz partimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Ulaş Çopur aday olmadı


CHP Arguvan eski ilçe başkanı Ulaş Çopur yaptığı konuşmada "İlçe Başkanlığı görevimi bugüne kadar layıkıyla yürütmeye çalıştım. Partimizi bir adım ileriye taşımak için çalıştık. Ayrıştırıcı değil birleştirici olduk. Yönetim kurulundaki beraber çalıştığım tüm arkadaşlarımla teşekkür ediyorum. Bundan sonrada partimle beraber olmaya devam edeceğim. Yeni seçilen CHP ilçe başkanı Ekber Aslantürk ve yönetimine başarılar dileriz" dedi.


Cumhuriyet Halk Partisi Arguvan ilçe kongresine, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, bazı çevre ilçe başkanları katıldı. - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, ENVER KİRAZ, Malatya, Arguvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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