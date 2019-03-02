Chp, Balçova'da Çalkaya'nın Yerine Eşini Aday Gösterdi (3)

İL BAŞKANI YÜCEL'DEN ÇALKAYA'YA DESTEK CHP İzmir
İl Başkanı Deniz Yücel
, Fatma Güçlü Çalkaya
'nın Balçova
Belediye Başkan adayı gösterilmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. YSK'nın Mehmet Ali Çalkaya
hakkında verdiği kararın mağduriyet yarattığını belirten Yücel, şunları söyledi:
"Balçova Belediye Başkan adayımız Sayın Fatma Çalkaya oldu. Fatma Çalkaya sadece adaylığı düşürülen Belediye Başkanımız Mehmet Ali Çalkaya'nın eşi olması sıfatıyla değil, hem siyasetin hem örgütümüzün içinden gelen bir isim olması, hem de kadın aday belirleme konusundaki hassasiyetimizin bir karşılığı olarak, partimizin Balçova Belediye Başkan adayı olmuştur. Mehmet Ali Çalkaya'nın adaylığının, adayların kesinleştirileceği son gün, şaibeli biri tarafından yapılan itirazla düşürülmesi, üç dönemdir neredeyse rekor oyla seçilen Mehmet Ali Çalkaya ile ailesi ve ona bu onuru oylarıyla yaşatan Balçovalılar üzerinde büyük bir mağduriyet yaratmıştır. Fatma Çalkaya'nın Belediye Başkan adayımız olarak belirlenmesi, bu mağduriyetlerin biraz olsun giderilmesi ve Balçova'da süregelen adil, şeffaf, hizmet ve insan odaklı belediyecilik anlayışının devamı için önemli bir karardır."
'FATMA ÇALKAYA 31 MART'TA BELEDİYE BAŞKANIMIZ OLACAK'
Deniz Yücel, açıklamasının devamında şunları kaydetti:
"Fatma Çalkaya'nın siyaset ve iş dünyasında başarısını kanıtlamış, kadınlarımızın toplumda yeri olsun diye örnek işlere imza atmış, tüm Balçovalılar tarafından çok iyi tanınan ve sevilen bir isim olması, aday olarak belirlenmesinde çok etkili olmuştur. Fatma Hanım, halen Üretici Kadın Kooperatifi'nin aktif bir üyesidir. Bu özelliklere sahip olmasaydı sadece, Belediye Başkanımızın eşi olması, elbette ki adaylık için yeterli olmayacaktı. Ancak kendisinin saydığımız tüm başarıları ve Balçova halkında olan karşılığı, adaylığındaki en büyük etken olmuştur. Şimdi tüm örgütümüzle birlikte Fatma Çalkaya'nın Balçova'da alınmış en yüksek oy oranıyla belediye başkanı seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Balçova halkının da desteği ile 31 Mart'ta Fatma Çalkaya Balçova'nın belediye başkanı olacak."
İZMİR,