CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Kalender'den adaylık açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Kalender'den adaylık açıklaması - Son Dakika

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Kalender'den adaylık açıklaması

6 saat önce

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, partisinin 26 Ocak'ta yapılacak kongresinde yeniden aday olduğunu açıkladı.

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı İsmail Kalender, partisinin 26 Ocak'ta yapılacak kongresinde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Kalender, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, bir partideki en kutsal görevin üyelik olduğunu söyledi.

CHP'nin bir üyesi olarak bugüne kadar 2 cumhurbaşkanlığı seçimi, 3 genel seçim, 2 yerel seçim ve 2 halk oylamasında aktif görev aldığını belirten Kalender, "Örgütümüz tarafından bize verilen her görevi yerine getirmeye çalıştık. En güzel anlarımda ve en zorlu dönemlerimde partim her zaman hayatımın odak noktası oldu." dedi.

Kalender, 2 yıldır Merkez İlçe Başkanlığı görevini yürüttüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Konuşacağız, anlatacağız, belki aramızda tartışacağız ama en doğrusunu aile olarak gördüğümüz örgütümüz içinde bulacağız. Kim ne derse desin, yolumuz belli. Biz bu partiyi yerelde ve genelde iktidar yapmak istiyoruz. Büyüklerimizin de bize olan desteği, güveni, inancı ile güzel işler yapacağımıza inanıyoruz. Bu partiye 10 yıla yakın emek vermiş, 33 yaşında Merkez İlçe Başkanlığına tekrar aday olan bir kardeşiniz olarak gençliğimin heyecanı ve iktidara inancımla kendimi, ailem bildiğim siz değerli partililerime emanet ediyor, bu yolu birlikte yürüyeceğimize inanıyorum."

Basın toplantısına CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi de katıldı.

CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Kalender'den adaylık açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Çorum Merkez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 04:42 Kaynak: AA
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