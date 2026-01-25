CHP'de Aday Ofisi Toplantısı - Son Dakika
25.01.2026 14:39
Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu ile pazar kampına girdi. Sabah saatlerinde başlayan toplantının geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi. Toplantıda, CAO çalışmalarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar değerlendiriliyor.

Kaynak: DHA

