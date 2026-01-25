CHP\'de Aday Ofisi Toplantısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti.

CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre; Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (CAO) Yürütme Kurulu ile pazar kampına girdi. Sabah saatlerinde başlayan toplantının geç saatlere kadar devam edeceği belirtildi. Toplantıda, CAO çalışmalarına ilişkin kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar değerlendiriliyor.