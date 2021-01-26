CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış - Son Dakika

CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış

26.01.2021 07:33
CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış, System.String[]

CHP'de daha önce gündeme gelen taciz ve tecavüz skandallarına bir yenisi daha eklendi. CHP üyesi Nurcan Y., Aksu İlçe Başkanı K.Y. tarafından su almaya gittiği çeşmede tecavüze uğradığını öne sürdü. Hamile kaldığını iddia eden kadın, "O zamanlar kola aldı. Ben de içerisine aspirin attım, onu içtim. Sonrasında düşük yaptım" dedi.

Son zamanlarda CHP'de taciz ve tecavüz skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Antalya'da CHP Aksu İlçe Başkanlığı'nda yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Parti üyesi Nurcan Y., CHP Aksu İlçe Başkanı K.Y.'nin 2016 yılında kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü. Daha sonra hamile kaldığını belirten kadın, bebeğin düşmesi için darbedildiğini iddia etti.

"KARŞI KOYDUM AMA BAŞARAMADIM"

K.Y. ile partiye gidip gelirken tanıştığını aktaran 39 yaşındaki kadın, "Bir gün yayla şenliklerinden dönerken su çeşmesine gitmiştim. Arkamdan gelmiş. Sonra bana tecavüz etmeye başladı. Karşı koydum ama başaramadım" ifadelerini kullandı.

CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış

"KOLA ALDI, BEN DE İÇERİSİNE ASPİRİN ATTIM"

Olayın ardından hamile kaldığını aktaran Nurcan Y., "Köpekler hamile kaldığı zaman, düşük yapmaları için kolaların içine aspirin katılır. Bu insanlar için de geçerli. O zamanlar kola aldı. Ben de içerisine aspirin attım, onu içtim. 1 hafta kadar karnım sürekli ağrıdı ancak sonrasında düşük yaptım" dedi.

CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Tecavüz, Taciz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Parti binasını terör yuvasına çeviren HDP Esenyurt ilçe eş başkanları gözaltına alındı Fenomen dizi Çukur, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferine gönderme yaptı Biden, Trump'ın kaldırdığı Kovid-19 seyahat yasağını geri getirdi Temizlik görevlisi yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti Yavru köpeklere cinsel istismarda bulunan sapık gözaltına alındı Ünlü spiker Hülya Hökenek, canlı yayında zamlara isyan etti: Bu fiyatlar gerçek mi? Genç kadın kendisine "Balina" diyenleri azmiyle bin pişman etti Nevşin Mengü'den "Kendi polisime saldırmam" diyen Cüneyt Arkın'a yanıt
Biden'ın aday gösterdiği Janet Yellen, ABD tarihinin ilk kadın Hazine Bakanı oldu Biden'ın aday gösterdiği Janet Yellen, ABD tarihinin ilk kadın Hazine Bakanı oldu         
02:31
Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti Çukur'da ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor! Başrol oyuncusu diziye veda etti         
00:30
IMF'den Türkiye ekonomisi için yüzde 6'lık büyüme tahmini IMF'den Türkiye ekonomisi için yüzde 6'lık büyüme tahmini         
00:27
Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı'nda ilk kez izleyici karşısına çıktı         
22:40
G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı G.Saray'ın eski yengesi Yolanthe Cabau bikinili cesur pozuyla göz kamaştırdı         
21:52
Tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına düzenlenen operasyonda 25 kişi tutuklandı Tapu müdürlüğünde dönen 'rüşvet' çarkına düzenlenen operasyonda 25 kişi tutuklandı         
21:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TESK arasında çarpıcı gıda fırsatçıları diyalogu: Gerekirse her dükkana kolluk kuvveti koyarız         
20:59
Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı Siyah mayosuyla poz veren 66'lık model yıllara teslim olmadığını kanıtladı         
16:19
FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı FETÖ'cü Enes Kanter'in Rockefeller'ın torunu Ariana ile ilişki yaşadığı ortaya çıktı         
14:36
Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı Koronadan hayatını kaybeden Karadeniz'in kanaat önderlerinden Nuri Genç'in cenazesine binlerce kişi katıldı         
13:56
Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı Sapık komşusunun tacizlerine dayanamayan iki çocuk annesi kadın kendisini astı         
13:49
"Cehennemi tercih ederdim" diyen İlyas Salman'dan tartışma yaratacak "Ahiret" çıkışı         
13:47
Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı Kendini tanrı zanneden adam, babasının kesik başıyla sokaklarda dolaştı         
12:10
Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı Başörtüsünü çıkardıktan sonra açılıp saçılan Hanife Gürdal, şimdi de mini etekli pozunu paylaştı         
11:50
14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar 14 yaşındaki kıza yapılan iğrenç istismar "Anne beni en yakınından koruyamadın" notuyla ortaya çıktı         
11:33
"Estetiğim yok" diyen Defne'yi gençlik fotoğrafları yalancı çıkarttı         
10:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2021 08:09:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'de bir skandal daha! Kadına çeşme başında tecavüz eden ilçe başkanı, kola ve aspirinle düşük yaptırmış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei