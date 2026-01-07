CHP'den Emekçi ve Emeklilere Hakkı Verin Çağrısı - Son Dakika
CHP'den Emekçi ve Emeklilere Hakkı Verin Çağrısı

07.01.2026 11:23
CHP Zonguldak İl Başkanı, emekli ve asgari ücretin açlık sınırının altında belirlendiğini vurguladı.

(ZONGULDAK) - CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, "Madem doğal gaz buldunuz, madem petrol buldunuz, madem milli gelir artıyor, madem bu ülkede her şey güllük gülistanlık, o zaman emeklinin ve emekçinin hakkını verin, insanlara insanca yaşayabilecekleri maaşları verin" dedi.

Dural, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Dural, 2026 yılı itibarıyla CHP'nin yalnızca muhalefet eden değil, iktidar sorumluluğu taşıyan bir anlayışla hareket ettiğini ifade etti.

Dural, şunları kaydetti:

"Açlık sınırı ülkemizde 30 bin 143 lira, yoksulluk sınırı ise 98 bin 188 lira olarak belirlendi. Asgari ücretin 28 bin 75 lira ile açlık sınırının altında belirlendi. Buradan bir gerçek olarak söylüyoruz, diyoruz ki 'Yaparsa AK Parti yapar', açlık sınırının altında asgari ücret belirleyen parti olarak dünya siyasi literatürüne girmiş bulunuyorlar. Aralık ayı enflasyonu, bir siyasi mühendislik çalışmasıyla TÜİK tarafından yüzde 0,89 olarak belirlenmiş durumda. Yine toplam yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 olarak açıklanmış durumda. Yine diyoruz ki, 'Yaparsa AK yapar'. Emekli maaşlarına uygulanan zamla birlikte emeklimizin alacağı rakam 18 bin 940 lira olarak kayıtlara geçiyor. TÜİK dediğimiz kurum, iktidarı üzmeyen bir kurumdur. İktidarı sarıp sarmalayan bir kurumdur. Bir de iktidarın, biliyorsunuz, 'mutluluk kanalları' var. Bu kanalları açtığınızda huzur, neşe, güven ve mutluluk bulabiliyorsunuz. Moraliniz bozuksa bu kanalları açın; asgari ücrette sorun olmaz, emeklilerin aldığı maaşlarda sorun olmaz.

"Emekli ve emekçi kışı geçirir ama sizin yaptığınız kötülüğü ve yediği ayazı asla unutmaz"

Milyonlarca emekli ve memura düşük maaş zammı vermek için enflasyon rakamlarını düşük açıklıyorlar. Yaparsa yine AK Parti yapıyor, açlık sınırının altında emekli maaşı açıklayan bir parti olarak Türk siyasi tarihine bir kez daha geçiyorlar. Açlık sınırı 30 bin 143 lira, açıklanan emekli maaşı 18 bin 940 lira. ve biz diyoruz ki; enflasyon yalan, yoksulluk gerçektir. Bu ülkede mutlak yoksulluk vardır, mutlak açlık vardır. Bunun da tarihe not düşmesini istiyoruz.

Madem doğal gaz buldunuz, madem petrol buldunuz, madem milli gelir artıyor, madem bu ülkede her şey güllük gülistanlık, o zaman kardeşim emeklinin ve emekçinin hakkını verin, insanlara insanca yaşayabilecekleri maaşları verin. Niye vermiyorsunuz? Bizler de sizlere şunu söylüyoruz; emekli ve emekçi kışı geçirir ama sizin yaptığınız kötülüğü ve yediği ayazı asla unutmaz. Zannediyorsunuz ki ilk yapılacak seçimde emekliye ve asgari ücretliye iyi bir zam yapar, tekrar seçim kazanırız. Bu sefer böyle olmayacak. Emekli yediği ayazı unutmayacak, sizin yaptığınız kötülüğü asla unutmayacak. CHP'yi iktidar edecek ve CHP bu ülkedeki bu kötü gidişi engelleyecek."

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Zonguldak, Ekonomi, Emekçi, Yerel, Son Dakika

