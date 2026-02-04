CHP'den Kayıp Çocuklar İçin Komisyon Çağrısı - Son Dakika
CHP'den Kayıp Çocuklar İçin Komisyon Çağrısı

04.02.2026 17:09
CHP'li Başarır, kayıp çocuklar için TBMM'de komisyon kurulmasını istedi ve beslenme krizine dikkat çekti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "TÜİK, 2008-2016 yılları arasında kaybolan çocukların bilgilerini bizlerle paylaşıyordu. 104 bin çocuk kaybolmuştu. Bunların büyük bir çoğunluğu bulundu ama kaç çocuğumuz kayboldu ve bulunamadı. Bu rakamları İçişleri Bakanlığı, TÜİK, iktidar kamuoyuyla paylaşsın ve kaybolan çocuklar için burada bir komisyon kurulsun, TBMM olarak araştıralım" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Başarır, ABD'de Jeffrey Epstein dosyası kapsamında yayımlanan görüntü ve belgelerin utanç verici olduğunu belirterek, "Burada 86 milyonun huzurunda sesleniyorum; TBMM'nin kurulduğu günü Ata'mız tüm dünya çocuklarına armağan etmiş. Öncelikle bu adada Türkiye'den kaçırılan bir çocuk var mı? Bunu bilmeliyiz, araştırmalıyız ki olmaması hepimizi huzurlu edecektir. Ama ikinci bir boyutu; TBMM'nin bu olaya el atarak ve ilgili mesajları vererek tüm dünyaya ses olmasıdır. 1999 depremi, 2023 depremlerinde çocuklarımızın kaybolduğunu hepimiz biliyoruz. TÜİK, 2008-2016 yılları arasında kaybolan çocukların bilgilerini bizlerle paylaşıyordu. 104 bin çocuk kaybolmuştu. Bunların büyük bir çoğunluğu bulundu ama kaç çocuğumuz kayboldu ve bulunamadı. Bu rakamları İçişleri Bakanlığı, TÜİK, iktidar kamuoyuyla paylaşsın ve kaybolan çocuklar için burada bir komisyon kurulsun, TBMM olarak araştıralım. Çünkü belgelerde avukatları, pilotları maalesef Türkiye'den de gelen çocuklar olduğunu belirtmiş. Biz bunu insanlık adına araştırmalıyız. Dünya, çocuklar bu kadar kötülüğü hak etmiyor. O yüzden siyaset gütmeksizin, birbirini suçlamaksızın bu Meclis'teki tüm gruplar toplanıp bu olayları araştırmalı, kayıp çocuklarımızla ilgili bir rapor hazırlamalı ve dünyaya gerekli mesajı bu alçaklara, bu sapkınlara vermeli" ifadelerini kullandı.

'İKTİDAR HALKININ SORUNLARINI ÇÖZEMİYORSA MİADI DOLMUŞTUR'

Ramazan ayının yaklaştığını hatırlatarak, Türkiye'de beslenme ve barınma krizi yaşandığını öne süren Başarır, "Milyonlarca insanımız oruç tutacak, iftar açacak, sahura kalkacak. Bir pide 25 lira. 4 kişilik emekli bir aile iftarda ve sahurda 3 tane pideyi tüketmek zorunda; 75 lira. Yani ramazan boyunca 2 bin 250 lira bu pideye para verecek. Ne yapacak Bakan? Simitte yaptığı gibi herhalde bunları 3'e değil bu sefer 4'e bölecek. Belki emekli ancak alabilir. Verdikleri bin lira ek zam emeklinin ramazan ayındaki pide masrafını karşılamıyor. Biz bu gerçekleri konuştuğumuz zaman, 'Gabar'da petrol bulduk, Karadeniz'de gaz bulduk.' Güzel ama emeklinin, işçinin beslenme ve barınma sorunlarını çözebiliyor mu? Kasım, aralıktaki düşük enflasyon maaşları düşürdü. Peki neyi artırdı? Bu ayki enflasyondan dolayı kira artışı yüzde 33,98 oldu. Kira ortalamaları Muğla'da 33 bin lira, İstanbul'da 32 bin lira, Ankara-İzmir'de 28 bin lira, Tunceli'de 25 bin lira, Antalya'da 24 bin lira. Soruyorum; Sayın Bakan Mehmet Şimşek, sen ne iş yapıyorsun? Eğer bir devlet, bir iktidar halkının barınma ve beslenme sorunlarını çözemiyorsa o iktidarın miadı dolmuştur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

CHP'den Kayıp Çocuklar İçin Komisyon Çağrısı - Son Dakika

