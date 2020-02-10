CHP'den KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tepki - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "1974'te biz neredeysek, bugün de oradayız. KKTC Cumhurbaşkanının sözleri büyük talihsizliktir ve son derece vahimdir" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Parti Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında MYK gündemini kamuoyu ile paylaştı.

İdlib'te topçu ateşi sonucu 5 şehidin olduğu bilgisini veren Öztrak, "Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Milletimize, ailelerine sabır diliyoruz. İdlib'te durum giderek ciddileşiyor" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın sözlerine ilişkin soru üzerine, "Bugün bu ülkede Kıbrıs duruşundaki duruşu en net parti CHP'dir. Çok açık ifade ediyorum; 1974'te biz neredeysek, bugün de oradayız. KKTC Cumhurbaşkanının sözleri büyük talihsizliktir ve son derece vahimdir. Hele konuşmasının içinde yersiz bir biçimde Sayın Tayfur Sökmen'in adını geçirmesi kabul edilebilir bir husus değildir" dedi.

(Neşra Durmaz/İHA)