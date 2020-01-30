CHP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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CHP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında suç duyurusu

6 saat önce

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında suç duyurusu, System.String[]

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal, Türk bayrağını yırtan Yunan vekil hakkında suç duyurusunda bulundu.


Tanal, Avrupa Parlamentosu'nda Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.


Tanal, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddelerini hatırlatarak, bayrak düşmanı ırkçı Lagos'un Türkiye'de yargılanması önünde bir engelin olmadığına dikkat çekti.


Tanal, verdiği dilekçede bayrağın bir milletin varlığının ve bağımsızlığının sembolü olduğunu belirterek, TCK'nın 300 ve 301 maddelerinden yargılanabileceğini ifade etti. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:44 Kaynak: İHA
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