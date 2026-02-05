CHP'den Van'da Enerji ve Su Fiyatlarına Eleştiri - Son Dakika
Yerel

CHP'den Van'da Enerji ve Su Fiyatlarına Eleştiri

05.02.2026 18:03
CHP İpekyolu İlçe Başkanı Doğan, Van'daki enerji ve su fiyatlarının yeniden gözden geçirilmesini istedi.

İshak KARA

(VAN) - CHP İpekyolu İlçe Başkanı Ömer Doğan, kentte enerji ve su fiyatlandırmalarının halkın mevcut ekonomik koşulları dikkate alınarak yeniden ele alınmasını istedi.

Doğan, bazı partililerle birlikte Van Kent Meydanı'nda yaptığı basın açıklamasında, Van'ın tarihsel ve doğal zenginliğine rağmen yurttaşların derin bir yoksullukla karşı karşıya bırakıldığını söyledi.

Doğan, "Tarihin ve medeniyetin başkenti, insanlığın başlangıç noktası, bu kadar güzel ve kadim bir şehirde vatandaşlarımız yoklukla, yoksullukla mücadele ediyor. Bu kadar zengin ve verimli topraklarda yoksulluğu içinde yaşamak kader değil, bizleri yönetenlerin beceriksizliğidir. Bu yoksulluk içinde vatandaşımızı etkileyen etkenlerin başında hayati önem arz eden elektrik, su ve doğal gaz gelmektedir. İlimizde ve ülkemizde elektrik, doğal gaz, su faturaları artık yalnızca birer hizmet bedeli olarak görülmez hale gelmiştir" diye konuştu.

Su giderlerinin milyonlarca yurttaş için hane bütçesini zorlayan, günlük yaşamı doğrudan etkileyen ciddi bir ekonomik yük ve sosyal bir yara haline dönüştüğünü ifade eden Doğan, asgari ücretliler ve emeklilerin sınırlı gelirleriyle ay sonunu dengelemekte zorlandığını söyledi.

Ayrıca esnafın dükkanı açık tutmanın maliyetini her gün yeniden hesaplayarak varlık mücadelesi verdiğini ve üreticilerin de artan maliyetler nedeniyle üretim planlarını durdurma noktasına geldiğini belirtti. Doğan, "Bir annenin çocuğuna 'Işığı kapat' demesi artık tasarruf bilinci değil, yoksulluğun bir öğretisidir. Soğuk bir gecede açılmayan bir petek, karanlıkta kapatılan bir lamba sadece birer fatura kalemi değildir" ifadelerini kullandı.

Doğan, temel hizmetlere erişimin ticari bir ayrıcalık olmaması gerektiğini ve elektrik, doğal gaz, suyun toplumun tamamını ilgilendiren temel kamusal hizmetler olduğunu dile getirdi. Yetkililere çağrıda bulunan Doğan, enerji ve su fiyatlandırmalarının halkın mevcut ekonomik koşulları dikkate alınarak yeniden ele alınmasını istedi.

Doğan, Van'ın su kaynakları bakımından Türkiye'nin en zengin illerinden biri olduğunu hatırlatarak, yüksek faturalar karşılığında Van'a ne gibi yatırımlar yapıldığını sordu. Ayrıca birçok mahallede doğal gaz bulunmadığını ve en ufak rüzgarda ciddi elektrik kesintileri yaşandığını anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Faturalar derhal düşürülsün. Enerji ve su üzerindeki yükü halkın sırtından alın lütfen. Aksi halde bu çaresizlik sadece evlerimize değil, ülkenin geleceğine de çok. Çare CHP'dir. Herkes bilsin ki yoksulluk, çaresizlik alışılmış olmayacaktır. ve çok iyi bildiğimiz bir şey daha var. Gecenin en karanlık zamanı aydınlığa en yakın olduğu andır. Halkın yanındayız. CHP olarak halkın yaşam koşullarını merkeze alan bir duruşla sorunları dile getirmeye ve çözüm üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, İpekyolu, Ekonomi, Enerji, Yerel, Van, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
