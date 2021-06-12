CHP ekonomi ve esnaf masaları heyeti, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu

CHP Ekonomi Masası heyeti ile Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığındaki Esnaf Masası heyeti Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu.

Ağbaba ve beraberindeki heyet, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Başkan Mehmet Kaya ve yönetimi ile görüştü.

Daha sonra Diyarbakır Ticaret Borsasını (DTB) ziyaret eden heyet, burada da DTB Meclis Başkanı Ahmet Ay, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyaretlerin ardından Ağbaba'nın da bulunduğu heyet, parti otobüsü ile şehir turu attı, vatandaşları selamladı.

Merkez Sur ilçesindeki Gazi Caddesi'nde otobüsten inen Ağbaba ve beraberindeki heyet, esnaf ve vatandaşla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Heyet, Cahit Sıtkı Tarancı Müzesini ziyaretinin ardından kentten ayrıldı.