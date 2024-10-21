CHP Gençleri Yenidoğan Çetesi Protesto Etti - Son Dakika
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CHP Gençleri Yenidoğan Çetesi Protesto Etti

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Bağcılar'da CHP Gençlik Kolları, bebeklerin ölümüyle ilişkili hastaneleri protesto etti.

21.10.2024 10:58
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(İSTANBUL)-CHP Bağcılar Gençlik Kolları üyeleri, Bağcılar'da yenidoğan çetesiyle ilişkili hastanelerin kapısına "Bu ülkede SGK'dan 8 bin TL almak için 12 bebek öldürüldü" yazılı afişler astı.

Türkiye'nin günlerdir İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve sebep oldukları ihmaller nedeniyle bebeklerin ölmelerine neden olan 'özel hastane çetesi' skandalını konuşuyor. Bakırköy Savcılığı tarafından hazırlanan 400 sayfalık iddianame detaylarının basına yansımasının ardından olaya karıştığı iddia edilen 10 hastanenin ruhsatları iptal edildi.

Yaşanan olayla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bağcılar Gençlik Kolları üyeleri de dikkat çeken bir eyleme imza attı. Gençlik Kolları üyeleri, Bağcılar'da yenidoğan çetesiyle ilişkili hastanelerin kapısına "Bu ülkeden SGK'dan 8 bin TL almak için 12 bebek öldürüldü" yazılı afişler astı.

Afişlerin asıldığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Olaya ilişkin açıklama yapan CHP Bağcılar Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Atik ise "Yaşamdan koparılarak katledilen, kaybettirilen her bir canlı mücadele gerekçemizdir. Bu politik yoksayım ve yok etmeye dönük örgütlü politik mücadelemiz özgür bir yaşam inşa edene kadar devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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