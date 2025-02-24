CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın 30 Nisan'da hakim karşısına çıkacak

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CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında hazırlanan iddianame 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aydın, hakkında 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle 30 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik paylaşımı nedeniyle hakkında "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Hakaret" ve "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlarından 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cem Aydın, 30 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.