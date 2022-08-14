Ahmet Akın: Kasım 2020'den Bu Yana Elektrik Üreten Santral İçin 21 Ay Sonra Kurdele Kestiler - Son Dakika
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Ahmet Akın: Kasım 2020'den Bu Yana Elektrik Üreten Santral İçin 21 Ay Sonra Kurdele Kestiler

14.08.2022 11:15
Ahmet Akın: Kasım 2020'den Bu Yana Elektrik Üreten Santral İçin 21 Ay Sonra Kurdele Kestiler

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla toplu açılış töreni düzenlenen 34 hidroelektrik santrali (HES) arasında yaklaşık 2 yıldır elektrik üretimi yapan bir santralin de bulunduğunu belirterek, “Kasım 2020’den bu yana elektrik üretimi yapan santral için 21 ay sonra kurdele kestiler” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla toplu açılış töreni düzenlenen 34 hidroelektrik santrali (HES) arasında yaklaşık 2 yıldır elektrik üretimi yapan bir santralin de bulunduğunu belirterek, "Kasım 2020'den bu yana elektrik üretimi yapan santral için 21 ay sonra kurdele kestiler" dedi.

Ahmet Akın, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan 34 hidroelektrik santralinin arasında aylardır elektrik üretimi yapılan bir santralin de yer aldığına dikkat çekti. Akın, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi programında "DSİ Tarafından Yapımı Tamamlanan 34 Hidroelektrik Santralinin Açılış Töreni" olarak tanımlanan etkinliğin Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldığını anımsattı. Akın, şunları kaydetti:

"Resmi programda santrallerin DSİ tarafından yapımının tamamlandığı vurgusu açılışı yapılan tesislerin kamu yatırımı olduğu izlenimine neden olurken törende konuşan AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise santrallerin kamu ile özel sektör tarafından yapıldığını söyledi. Resmi program başka, Erdoğan başka tanımda bulundu. Hangisi doğru bilmiyoruz. Çünkü hangi ilde hangi santrallerin yeni yatırım olarak açıldığı bilgisi paylaşılmıyor. Ortada yalnızca açılış töreni var, neyin açıldığı ise belli değil."

"21 AYDIR ELEKTRİK ÜRETEN SANTRALİN AÇILIŞI YAPILDI"

CHP'li Akın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından 20 ilde 34 santralden yalnızca ikisi için canlı bağlantılar yapıldığını kaydetti. Muş'ta Alparslan 2 HES, Eskişehir'de ise Gürsöğüt 1 HES için canlı bağlantıda kurdele kesildiğini belirten Akın'ın açıklaması şöyle:

"Alparslan 2 HES, halihazırda Kasım 2020'den beri elektrik üretiyor. Başka bir deyişle 21 aydır faaliyette olan ve elektrik üreten santral sanki yeni hizmete alınmış gibi gösterildi ve kurdele kesim töreni yapıldı. Ayrıca sanki söz konusu santrallerin kamu yatırımı olduğu izlenimi verilirken canlı bağlantı yapılan Gürsögüt 1 HES ise özel sektör yatırımı."

"ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI KAMU YATIRIMI GİBİ GÖSTERİLİYOR"

AK Parti, özel sektör yatırımlarını sanki kamunun öz kaynaklarıyla yapılmış yatırımlar gibi pazarlıyor. DSİ'nin su kullanım hakkı verdiği, ancak özel sektör tarafından yatırımı yapılan santraller kamu santrali değildir.

"34 SANTRALE İLİŞKİN HİÇBİR BİLGİ PAYLAŞILMAMASI MANİDAR"

34 yeni santralin açılış töreninde hangi illerde hangi santrallerin açıldığına ilişkin bir bilgi de paylaşılmadı. Biri aylardır çalışan, diğeri ise özel sektör yatırımı olan iki santrale yapılan canlı bağlantının ardından, programda diğer santrallere ilişkin hiçbir bilgi verilmemesi manidar. İktidar ya kapasite artışı yapılan santralleri ya da yıllardır elektrik üretimi yapılan santralleri sanki yeni santral, yeni bir yatırım yapılmış gibi açılış töreni düzenliyor."

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Akın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Akın: Kasım 2020'den Bu Yana Elektrik Üreten Santral İçin 21 Ay Sonra Kurdele Kestiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahmet Akın: Kasım 2020'den Bu Yana Elektrik Üreten Santral İçin 21 Ay Sonra Kurdele Kestiler - Son Dakika
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