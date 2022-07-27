Fay Hattı Üzerine Yapılan Şehir Hastanesi Zarar Gördü. Ali Öztunç: Para Hırsı Öyle Bir Şey Ki Bilimsizlik ve Vicdansızlığı Bir Araya Getiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Fay Hattı Üzerine Yapılan Şehir Hastanesi Zarar Gördü. Ali Öztunç: Para Hırsı Öyle Bir Şey Ki Bilimsizlik ve Vicdansızlığı Bir Araya Getiriyor

27.07.2022 13:56
Fay Hattı Üzerine Yapılan Şehir Hastanesi Zarar Gördü. Ali Öztunç: Para Hırsı Öyle Bir Şey Ki Bilimsizlik ve Vicdansızlığı Bir Araya Getiriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş’ta yaşanan 4.6 şiddetindeki deprem sonrasında Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nde hasar oluşması üzerine hastanenin fay hattı üzerine kurulduğuna dikkat çekti. Öztunç, “Hastane yapılırken de uyardık. Ancak, uyarılarımızı kulak asmadılar. Para hırsı öyle bir şey ki bilimsizlik ile vicdansızlığı bir araya getiriyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta yaşanan 4.6 şiddetindeki deprem sonrasında Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hasar oluşması üzerine hastanenin fay hattı üzerine kurulduğuna dikkat çekti. Öztunç, "Hastane yapılırken de uyardık. Ancak, uyarılarımızı kulak asmadılar. Para hırsı öyle bir şey ki bilimsizlik ile vicdansızlığı bir araya getiriyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, dün Kahramanmaraş'ta yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hasar oluşması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Öztunç, hastanenin fay hattı üzerine kurulduğunu ifade ederek, şunları belirtti:

"2020 yılında deprem halinde hayati öneme de sahip olan hastane gibi kurumların en kırılgan fay hattının tam üzerine kurulması, akıl ve bilimle izah edilemez demiştik. Olası bir deprem halinde ilk zarar görecek alanlardan birisi burası demiştik. Çok üzülerek söylüyorum ki haklı çıktık. 4.6 şiddetindeki bir depremde dahi çatlaklar oluştu, panik halinde hastaları hastaneden dışarı çıkardılar. Şimdi tekrar soruyorum, bu kurum, bir afet halinde Kahramanmaraşlının imdadına mı koşacak yoksa kendi başının çaresine mi bakacak? Vicdanınız bunu nasıl kabul ediyor?" dedi.

Tarımsal yönden verimli olarak kullanılabilecek ancak deprem yönünden yüksek riskler taşıyan alanda, hastane, AFAD gibi kurumların inşa edildiğini, doğum hastanesi yapılmasının planlandığını aktaran Öztunç, şunları kaydetti:

"AKP, Kahramanmaraş'ı sevmiyor deyince inanmıyorlar. Şehrin hastanesini fay hattı üzerine inşa edilmesi, bu şehre verilen değerin göstergesidir. Fay hattı üzerine kulübe kurmak dahi yasakken, bunlar hastane, AFAD gibi binalar inşa ediyorlar. Kahramanmaraşlıların deprem halinde yaşayacağı sıkıntı umurlarında değil. Tüm dertleri arazinin rantsal değerlerini yükseltmek, iki kuruş daha fazla para kazanmak için Kahramanmaraşlıların vebalini alıyorlar."

YORUMLAR
500
Kavurucu sıcaklara dikkat: 'Kalp krizi riski sıcak havalarda artıyor' Kavurucu sıcaklara dikkat: 'Kalp krizi riski sıcak havalarda artıyor' Kayseri'de Hasta Yakınları Misafirhanesi için protokol imzalandı Kayseri'de Hasta Yakınları Misafirhanesi için protokol imzalandı
Kaynak: ANKA

Şehir Hastanesi, Ali Öztunç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fay Hattı Üzerine Yapılan Şehir Hastanesi Zarar Gördü. Ali Öztunç: Para Hırsı Öyle Bir Şey Ki Bilimsizlik ve Vicdansızlığı Bir Araya Getiriyor - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:05 Mersin sahilindeki kadın belediye başkanı heykeline ikinci kez zarar verildi
14:03 Geleceğin mesleğini Bill Gates açıkladı: Büyük paralar kazanacaklar
13:57 Rıdvan Dilmen, Başakşehir'e transfer olan Mesut Özil'in Fenerbahçe'den ayrılırken ne kadar ücret aldığını açıkladı
13:25 "Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi
13:15 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: 81 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi başlatılacak
13:03 Kim Min Jae Fenerbahçe'den ayrıldı! Transfer sonrası Sarı-lacivertli takımın kasasına 20 milyon euro girecek
12:57 Gaziantep'te yangın faciası! 12 yaşındaki çocuk can verdi
12:26 Nazmi Bilgin'e açıkça soruyoruz: İnternet medyasında çalışan emekçiler gazeteci değil mi?
12:23 Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu yakınına roketli saldırı düzenlendi
12:08 Ticarette kar haddi var mı? Hızla artan fiyatlar sonrası Diyanet'ten dikkat çeken fetva!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2022 14:19:49. #1.11#
SON DAKİKA: Fay Hattı Üzerine Yapılan Şehir Hastanesi Zarar Gördü. Ali Öztunç: Para Hırsı Öyle Bir Şey Ki Bilimsizlik ve Vicdansızlığı Bir Araya Getiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement