Fay Hattı Üzerine Yapılan Şehir Hastanesi Zarar Gördü. Ali Öztunç: Para Hırsı Öyle Bir Şey Ki Bilimsizlik ve Vicdansızlığı Bir Araya Getiriyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş'ta yaşanan 4.6 şiddetindeki deprem sonrasında Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hasar oluşması üzerine hastanenin fay hattı üzerine kurulduğuna dikkat çekti. Öztunç, "Hastane yapılırken de uyardık. Ancak, uyarılarımızı kulak asmadılar. Para hırsı öyle bir şey ki bilimsizlik ile vicdansızlığı bir araya getiriyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, dün Kahramanmaraş'ta yaşanan 4.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hasar oluşması üzerine yazılı açıklama yaptı.

Öztunç, hastanenin fay hattı üzerine kurulduğunu ifade ederek, şunları belirtti:

"2020 yılında deprem halinde hayati öneme de sahip olan hastane gibi kurumların en kırılgan fay hattının tam üzerine kurulması, akıl ve bilimle izah edilemez demiştik. Olası bir deprem halinde ilk zarar görecek alanlardan birisi burası demiştik. Çok üzülerek söylüyorum ki haklı çıktık. 4.6 şiddetindeki bir depremde dahi çatlaklar oluştu, panik halinde hastaları hastaneden dışarı çıkardılar. Şimdi tekrar soruyorum, bu kurum, bir afet halinde Kahramanmaraşlının imdadına mı koşacak yoksa kendi başının çaresine mi bakacak? Vicdanınız bunu nasıl kabul ediyor?" dedi.

Tarımsal yönden verimli olarak kullanılabilecek ancak deprem yönünden yüksek riskler taşıyan alanda, hastane, AFAD gibi kurumların inşa edildiğini, doğum hastanesi yapılmasının planlandığını aktaran Öztunç, şunları kaydetti:

"AKP, Kahramanmaraş'ı sevmiyor deyince inanmıyorlar. Şehrin hastanesini fay hattı üzerine inşa edilmesi, bu şehre verilen değerin göstergesidir. Fay hattı üzerine kulübe kurmak dahi yasakken, bunlar hastane, AFAD gibi binalar inşa ediyorlar. Kahramanmaraşlıların deprem halinde yaşayacağı sıkıntı umurlarında değil. Tüm dertleri arazinin rantsal değerlerini yükseltmek, iki kuruş daha fazla para kazanmak için Kahramanmaraşlıların vebalini alıyorlar."