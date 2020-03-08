CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu'dan "ekonomi" değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu'dan 'ekonomi' değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu'dan "ekonomi" değerlendirmesi Açıklaması

12 dakika önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Milli gelirdeki kayıplar Türkiye'yi, en büyük 20 ekonomi liginde alt sıralara itti ve hatta küme düşme aşamasına getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu'dan

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Milli gelirdeki kayıplar Türkiye'yi, en büyük 20 ekonomi liginde alt sıralara itti ve hatta küme düşme aşamasına getirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğdu, parti olarak hazırladıkları "Tek Adam Parti Devleti Rejiminin Ekonomik Maliyeti Raporu"na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özellikle 2013'ten sonra Türkiye ekonomisinin küresel sıralamalardaki yerinin hızlı bir şekilde gerileme eğilimine girdiğini kaydeden Erdoğdu, "Yıkılmaya çalışılan kural ve kurumların yerine, ilke, felsefe, tarafsızlık ve şeffaflıktan uzak, keyfi ve ayrılıkçı yapılar kurulması, yerli ve yabancı yatırımcılar açısından caydırıcı bir hal aldı. 2014 yılından başlayarak 2018'e kadar devam eden tek adam parti devleti yolundaki yıkım süreci, ekonomideki hızlı bozulmanın ana belirleyicisi oldu." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, 2014 başı ile 2019 sonu arasındaki 6 yılda ekonominin uluslararası ölçütlerde küçüldüğünü savunarak 2013'te 950 milyar dolar olan milli gelirin 2019'da 754 milyar dolara indiğini ve 6 yılda 196 milyar dolar eridiğini kaydetti.

"Tüm makyaj çabalarına rağmen pahalılık sarmalı devam ediyor"

Aynı dönemde genç ve dinamik nüfus itibarıyla hızlı artış göstermesi arzu edilen kişi başına milli gelir rakamının 3 bin 353 dolar azalıp 9 bin 127 dolara gerilediğine dikkati çeken Erdoğdu, şunları kaydetti:

"Milli gelirdeki kayıplar Türkiye'yi en büyük 20 ekonomi liginde alt sıralara itti ve hatta küme düşme aşamasına getirdi. İlkesiz ve istikrarsız dış politika, kötü ekonomik yönetimle bir arada Türk lirasını serbest düşüş sürecine soktu. Türk lirası dolara karşı, her yıl ortalama 64 kuruşa yakın değer kaybı eğiliminde. Tüm makyaj çabalarına ve piyasaya doğrudan müdahalelere rağmen pahalılık sarmalı hızlanarak devam ediyor. Tek adam parti devleti hevesi, artan pahalılık ve artan işsizlik birlikteliğinde halkı sefalete sürüklüyor. 2019 yılında yüzde 9 olan işsizlik oranı, 2019'un Kasım'ında yüzde 13,3'e yükseldi. 2013-2019 arasındaki mevcut eğilim, işsizlik oranında her yıl ortalama 0,6 puana varan bir artışa işaret ediyor. Demokrasiden uzaklaşılarak geçen her gün, toplumun üretme ve kalkınma potansiyelini zayıflatırken, ekonomik organizasyonun bozulmasına sebebiyet veriyor."

Cumhuriyet Halk Partisi, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 02:24 Kaynak: AA
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